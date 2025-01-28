'Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yeni sezonu başlıyor: Erdal Beşikçioğlu ayrıntısı

Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yeni sezonu için hazırlıklar devam ediyor.

Dizinin üçüncü sezonun çekimleri 8 Şubat'ta Ankara'da başlayacak.

İlk 2 sezonun hikayesini yazan projenin yaratıcısı Emrah Serbes, dizinin 3'üncü sezon senaryosunu yazmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yerel seçimlerden önce anlaşmasını yaptığı dizideki sahnelerini mesai saatleri dışında ve hafta sonları izinli olduğu günlerde çekecek.

Ortaks Yapım imzalı projenin yönetmen koltuğunda yine Devrim Yalçın oturacak.