'Bir Behzat Ç. Hikâyesi' setinden ilk kare geldi

Blutv'nin Erdal Beşikçioğlu'nun başrol oynadığı dizi 'Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin üçüncü sezon çekimleri başladı. Dizinin setinden ilk kare geldi.

Blutv sosyal medya hesabı X'ten "Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin Ankara Etimesgut’ta sete çıktığını duyurdu.

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin dizisinde bir ilke de imza atılıyor. Dünya dizi tarihinde ilk kez bir belediye başkanı mesai saatleri dışında ve izin günlerinde oyunculuk yapıyor.

Cumartesi günü (8 Şubat 2025) çekimleri başlayan diziden ilk kare geldi.