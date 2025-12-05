Bir belediye başkanı daha kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, yerine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen davadan beraat etti.

Bahçesaray ilçesi Belediye Eşbaşkanı Ayvaz Hazır hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan açılan davada, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından yerine kayyum atanmıştı.

Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı inceleyen Van Bölge Adliyesi 2'nci Ceza Dairesi, dosyada yeniden hüküm kurarak, Hazır'ın beraatine karar verdi.



İstinaf Mahkemesi, TCK'nın 220/6 maddesindeki "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, bu maddeden mahkumiyet kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğuna işaret etti. Kararda, "Her ne kadar bu suç maddesinden cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de söz konusu eylemlerin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile suç olmaktan çıkmış olduğu, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebi ile sanıkların atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine…" denildi.

NE OLMUŞTU?

Van'da 9 yıl önce düzenlenen bir basın açıklamasına katılan Ayvaz Hazır hakkında, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan dava açıldı. Bahçesaray Belediye Eşbaşkanı seçilmesinin ardından davada, Hazır'a 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Cezanın verildiği gün olan 29 Kasım 2024'te İçişleri Bakanlığı kararıyla ilçe kaymakamı Harun Arslanargun, belediyeye kayyum olarak atandı.

AHMET TÜRK DE BERAAT ETMİŞTİ

DEM Partili Ahmet Türk, 2011’de Siirt’te yaptığı konuşma nedeniyle 2022’de hakkında açılan “örgüt propagandası” davasında, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklamanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi ve suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024’te kayyum atanmasına gerekçe olarak gösterilen bu dosya da böylece düşmüş oldu.