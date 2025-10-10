Bir bina çürük çıktı, peki ya diğerleri?

Deprem bölgesi olan Türkiye’de, hastanelerden, okullara, adliye binalarından, üniversitelere ve diğer kamu kurumlarına dek pek çok binanın depreme dayanıklılığı sürekli tartışılıyor. Bu tartışmaların sonuncusu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) yaşandı. Üniversitenin 3 bin 400 öğrencinin eğitim gördüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının çökme riski sebebiyle boşaltıldığı öğrenildi.

BAİBÜ Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yazılan yazıya BirGün ulaştı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Genel Sekreterlik ve Rektörlüğe gönderilen yazıda, fakülte binasının deprem performans analizi raporunun yapıldığı ve ön incelemesinin tamamlandığı belirtildi.

Yapılan performans hesapları sonucuna göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin tüm bloklarının DD1 deprem yer hareketi yüzeyine etkisi altında kalması halinde “göçme durumu” performans seviyesinde kaldığı vurgulandı. Bu durumun eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdüğü binanın kullanımında ciddi risk teşkil ettiği de ifade edildi. Yazıda, “Güçlendirme ve onarım imalatları tamamlanıncaya kadar binanın tahliye edilerek boşaltılmasının, hem deprem risklerinin azaltılması hem de muhtemel can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz ettiği kanaatine varılmıştır” denildi. 11 Eylül 2025 tarihinde gönderilen bu yazı sonrası 22 Eylül’de üniversitede dersler başlamadan binanın boşaltıldığı öğrenildi.

GÖZ YUMAN YETKİLİLER SORUMLU OLACAKTIR

Eğitim Sen Bolu Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz mayıs ayında fakültelerin depreme dayanıklılığının test edilmesi amacıyla İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden karot alınmış ve zemin etüdü yapılmıştır. Akademik yıl açılışından iki hafta önce rektörlük tarafından değil yapı işleri daire başkanlığı tarafından gönderilen raporda çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle tahliye kararı verilmiş ve bölümler plansız şekilde farklı fakültelere dağıtılmıştır. Tüm bu plansızlıklara ve rektörlüğün sessiz kalma tutumuna rağmen çökme tehlikesine karşı alınan karar yerinde olsa bile Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerine dair herhangi bir çalışmanın yapılmaması kaygı vericidir. İİBF binasının ne olacağı diğer fakültelere yönelik bir planlamanın olup olmayacağına yönelik acilen açıklama yapılmalıdır. Aksi takdirde deprem ili olan Bolu’da bir sarsıntı sonrasında yaşanacak can kaybından başta BAİBÜ yönetimi ve buna göz yuman yetkililer sorumlu olacaktır” ifadelerine yer verildi.