Bir binada üç okul

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) plansızlığının faturası öğrencilere kesilirken birçok kentte çeşitli gerekçelerle yıkılan veya güçlendirme çalışması yapılması için boşaltılan binalarda ikili ya da ‘üçlü’ eğitim görülüyor.

İzmir Karabağlar’da bulunan Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi binasının bahçesine yapılan yeni binanın iki katı 2013-2014 yılı başında “misafir” denilerek okula yerleştirilen Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verildi. Şimdi ise Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğrenci sayısı az olduğu için kullanılmayan dersliklere bir imam hatip ortaokulunun açılmak istendiği iddia edildi. İmam hatip ortaokulu açılması durumunda aynı binada 3 farklı okulun öğrencilerinin eğitim göreceği belirlendi.

VELİLER DİLEKÇE VERDİ

Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin öğrenci velileri de iki farklı türdeki lise öğrencileri arasında yeteri kadar sorunun yaşandığını, bir de daha küçük yaş grubunda olan çocukların aynı binada olmasının okul için uygun olmadığını belirtti. Veliler, “Öğrencilerimiz kalabalık sınıflarda eğitim görmesi ve aynı binada bulunan boş sınıflarda eğitimine devam eden başka bir okul olması eğitim açısından ne kadar sağlıklı olabilir? Çocuklarımızın geleceği açısından kaygı duymaktayız. Bizim okulumuz küçültülmek isteniyor. Böyle bir durumda önümüzdeki yıl okula öğrenci alamayabiliriz. Okulda zaten kütüphane ve laboratuvar bulunmuyor. Bizi yine buradan tamamen çıkarmak istiyorlar” diye tepki gösterdi.

Veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’na dilekçe de yazarak sorunları aktardı. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: “Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınlarda bulunan, Mevlana İmam Hatip Ortaokulu ile birleştirilirse çok daha uygun olacaktır. Yine yakın mesafede toplam mevcudu 50 bile olmayan Efiloğlu İmam Hatip Ortaokulu vardır, o okulla da birleştirilebilir. Bu makul çözümler ortada aleni görünürken inatla bize ait binada sayıca da fazla olmamıza rağmen onların lehine hep ayrımcılık yapılıyor. Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi eskiden iki binada eğitim görürken binaların birinin sadece üst katına misafir olarak geldiklerini söyleyip zaman içinde iki binadan birine yerleşen Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni yapılan okul binasının iki katını da öğrencileri yeterli değilken ele geçirdi. Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne başka bir yer tahsis edilmesini, binamızda tek okul olarak kalmak istediğimizi ve kesinlikle bir ortaokul istemediğimizi bildirmek istiyorum.”

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BU İLK DEĞİL

Birçok kentteki okullarda benzer sorunlar göze çarpmıştı. Bu okullardan bazıları şöyle:

• Eskişehir Odunpazarı’nda Porsuk İlkokulu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılırken burada eğitim gören öğrenciler Gülay Kanatlı Ortaokulu’na taşındı. Öğrenciler ikili eğitime geçti.

• Maraş’ın Pazarcık ilçesindeki Narlı Kipaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde hem lise öğrencileri, 26 Ocak İlkokulu öğrencileri ve 26 Ocak Ortaokulu öğrencileri üçlü eğitim görüyor.