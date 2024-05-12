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Bir bira grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Efes Pilsen bira grubuna zam geldiğini duyurdu.

Ekonomi
  • 12.05.2024 15:48
  • Giriş: 12.05.2024 15:48
  • Güncelleme: 12.05.2024 16:01
Kaynak: Haber Merkezi
Bir bira grubuna daha zam geldi
Fotoğraf: Pıxabay

Alkollü içeceklere gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X  hesabından Anadolu Grubu biralarına zam geleceğini duyurdu. Dündar'ın açıklamasına göre biralara yapılan zam 4 ila 9 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Erol Dündar Anadolu Grubu'na ait bazı bira markalarına gelen zammın yarın (13 Mayıs) itibarıyla geçerli olacağını açıkladı.

Dündar, X mesajında 'biraya 15-20 lira zam gelecek' yolundaki haberleri manipülasyon olarak nitelendirdi. Erol Dündar, bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi çağrısı yaparken, "Sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar" ifadesini kullandı.

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