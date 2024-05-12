Bir bira grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Efes Pilsen bira grubuna zam geldiğini duyurdu.

Alkollü içeceklere gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X hesabından Anadolu Grubu biralarına zam geleceğini duyurdu. Dündar'ın açıklamasına göre biralara yapılan zam 4 ila 9 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Erol Dündar Anadolu Grubu'na ait bazı bira markalarına gelen zammın yarın (13 Mayıs) itibarıyla geçerli olacağını açıkladı.

13-05-2024 İtibari ile geçerli olacak Efes pilsen fiyatları #ZamGeldi 15 ile 20 ₺ zam gelecek diye manipülasyon yapanlara itibar etmeyin sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar güncel ve doğru bilgi için takipte kalın. pic.twitter.com/UOsx8O60TB — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 12, 2024

Dündar, X mesajında 'biraya 15-20 lira zam gelecek' yolundaki haberleri manipülasyon olarak nitelendirdi. Erol Dündar, bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi çağrısı yaparken, "Sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar" ifadesini kullandı.