Bir “Bre mel’un" haberi: “Osmanlı Hanedanı” şakalardan rahatsız oldu

Sosyal medyada “Sina Osmanoğlu” adını kullanarak mizahi paylaşımlar yapan Ahmet Memecan hakkında “Osmanlı Hanedanı” üyeleri dava açmaya hazırlanıyor.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu “Türkiye’de Osmanoğlu soyadında birçok kişi var. Zaten bizim asıl soyadımız ‘Al-i Osman’dır. Osmanoğlu soyadıyla piyasaya sürülen bu şahıs ise ailemizi lekelemeye çalışmaktadır. Şahsın daha önce birçok kişiyi dolandırdığı söylenmektedir. Kendisi hakkında en yakın zamanda dava açacağız” diye konuştu.

"AİLEMİZLE BAĞI YOKTUR"

Osmanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: “Bu kişinin ailemizle en ufak bir bağı dahi yoktur. Gerçek adı Ahmet Memecan olan ve ‘Sina Osmanoğlu’ gibi uydurma bir takma isimle ortalarda dolaşan bu şahıs, ne Osmanlı hanedanına mensuptur ne de ailemizle zerre kadar ilgisi vardır. Osmanlı adını istismar ederek kendine sahte bir meşruiyet ve gündem devşirme çabası, ancak ucuz bir şov merakının ve karakter zafiyetinin göstergesidir. Bazı çevrelerin de bu şahsın üzerinden ‘Osmanoğlu ailesinden biri şöyle dedi, böyle yaptı’ diye sevinç çığlıkları atıp propaganda üretmeye kalkmaları, zavallı bir hevesten öteye geçmez. Tarih, soy, haysiyet ve hanedanlık; sahte unvanlarla, uydurma kimliklerle, sosyal medya cambazlıklarıyla kirletilemez. Bizim için Osmanlı adı, asaletin, vakarın ve ağır bir sorumluluğun adıdır. Sahte kimliklerle Osmanlı hanedanına gölge düşürmeye çalışan herkes, yalnızca kendi seviyesini, kendi niyetini ve kendi acziyetini ortaya koyar. Osmanlı’nın adı da, geçmişi de, vakarı da; üç kuruşluk sosyal medya gösterilerinin, ucuz maskeli tiyatroların malzemesi olamayacak kadar büyüktür. Bunu da herkes böyle bilsin.”

"HANEDAN ÜYESİ DEĞİL"

Osmanlı üzerine araştırmalarıyla tanınan Doç. Dr. İbrahim Pazan ise Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada, “Osmanlı hanedanından olmayan binlerce kişinin soyismi Osmanoğlu. Söz konusu şahıs ise hanedandan olmadığı hâlde bu soy ismini kullanarak yanlış bilgiler yaymaktadır” dedi.