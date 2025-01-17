Bir bütçe kesinti de Uşak Belediyesi’ne

Geçen yıl gerçekleşen yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Uşak Belediyesi’nin SGK borçlarından dolayı bütçesine kesinti yapıldı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Uşak Belediyesi’ne Ocak ayında merkezi yönetimden gelmesi gereken bütçeden SGK kesintisi yapıldığını duyurdu. 31 Mart’ta göreve başladıklarını ve önceki dönemden kalan borçları şeffaf belediyecilik anlayışıyla yurttaşla paylaştıklarını belirten Yalım, Cumhurbaşkanı’na ve Çalışma Bakanı’na çağrıda bulunarak borçların yapılandırılmasını talep eti.

Ocak ayında merkezi yönetimden 190 milyon TL bütçe gelmesi gerektiğini ancak bu paranın yapılan kesintiyle 120 milyon TL civarına düştüğünü ifade eden Yalım; “İlimize gelecek olan bütçeden 66 milyon 291 bin 591 TL kesinti yapılmıştır. Belediyemizin personel giderlerini bu bütçeyle ancak karşılayabileceğiz. Hatta vatandaşlarımızın ödediği vergilerden de destek almak durumunda kalacağız. Bu da demek oluyor ki vatandaşımız için gerçekleştireceğimiz hizmetlerde kısıtlama yapmak zorunda kalacağız. Yani bu kesinti bizi değil aslında vatandaşımızı yıpratacak” dedi.

Yalım, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a buradan seslenmek istiyorum, gelin yapılandırma çıkarın” diye konuşan Yalım, “Kamu kurumlarında devamlılık esastır. Borçlar elbette ödenecektir. Uşak Belediye Başkanı olarak vatandaşım adına benim sizlerden talebim; en geç Şubat ya da Mart ayında yapılandırma çıkarmanızdır. Belediyemizin borçlarını 120 ay vadeyle yapılandıralım ve belirli bir planlama ile ödeyelim. Bu sayede hem hizmetlerimiz aksamasın ve vatandaşlarımız mağdur olmasın, hem de zamanla borçlarımız kapansın” ifadelerini kullandı.