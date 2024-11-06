Bir çivi çakmadılar, şimdi kapatacaklar

Ülkede Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) 8 bin lira alabilmek için en az 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesini konuşurken, bebek, çocuk ve anneler için çok önemli olan iki köklü kamu hastanesi Zübeyde Hanım Kadın Doğum ile Sami Ulus Çocuk Hastaneleri'nin kapısına kilit vurulmak istenmesi tepkiye yol açtı.

“Halkın sağlığını hiçe sayıyorlar. Hastaneler halkındır, kapatılamaz” diyen sağlıkçılar, karardan geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Hastanemi Açın Platformu bileşenleri bugün saat 12.30'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın ve Doğum Hastalıkları Hastanesi önünde kitlesel bir açıklama yapacak.

Ankara’nın ikinci şehir hastanesi Etlik Eylül 2022’de açılırken kentteki beş büyük eğitim ve araştırma hastanesinin de oraya taşınması planlandı. Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Dr. Sami Ulus Çocuk ve Kadın Sağlığı, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji, Ulucanlar Göz ve Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanelerinin kapatılacağının gündeme geldi ve o dönem eylemler yapıldı.

Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ekim 2022’de hastaneleri kapatmama sözü verdi. Bir ay sonra 2023 Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nde yaptığı konuşmada ise depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi ile Dr. Sami Ulus Çocuk Hastaneleri’nin yıkılarak yeniden yapılacağını duyurdu. 6 Şubat depremlerinden sonra bu hastaneler boşaltıldı ve yıkıldı. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nin bir kısmı başka binalarda hizmete devam etti. Ancak geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı.

SÖZLER TUTULMADI

Sami Ulus ve Alış yarın öğlen Tarihi Kulaksız Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Zübeyde Hanım Hastanelerinin başhekimleri, hekimleri ve sağlıkçılara hastanelerin kapatılacağı yönünde bilgi vermesi Hastanemi Açın Platformu ile tabip odalarını harekete geçirdi. Hastanemi Açın Platformu Sözcüsü, Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi ve eski başkanı Dr. Bayazıt İlhan, hastanelerin kapatılmak istenmesine tepki göstererek ‘‘Hastaneleri önce zayıflatıp içlerini boşalttılar, şimdi de kapısına kilit takacaklar. Kapanma olmayacak denilmişti sözler tutulmuyor’’ dedi. İlhan, şöyle devam etti: ‘‘2022'de Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi açılırken Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi'ni kapatacaklardı. Kamuoyunda tepki olunca dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül 2022'de 'Hastaneleri kapatmayacağız' dedi. Bir iki ay sonra ise 'Dışkapı ile Sami Ulus depreme dayanıklı değil. Yıkıp yenisini yapacağız' dedi. O zaman 'Raporları gösterin' dedik, gösteremediler. Yenilenmesi gereken hastaneler varken 2023 Eylül ayında Sami Ulus ile Dışkapı'yı yıktılar. Sami Ulus yıkılınca prefabrik binalarda hizmet sürdürdü.’’

ÖKSÜZ BIRAKTILAR

Yenidoğan çetesi skandalı yaşanırken bu hastanelerin kapatılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan İlhan ‘‘Hastane çalışanlarına söyledikleri 'Yeterince hasta yok ve verimli çalışmıyor.' Neden yok? Siz ambulansları, doğumları buraya getirmiyorsunuz, hep şehir hastanesine götürüyorsunuz. Öyle olunca bu hastaneler boş kalıyor. Baştan beri yapmak istedikleri hastanelerin içini boşaltmaktı. Bir çivi çakmıyorlar, yatırım yapmıyorlar, malzeme almıyorlar. Bu hastaneleri öksüz bırakıyorlar, hastaneleri gözden düşürüyorlar’’ dedi. İlhan, sözlerini şöyle noktaladı: ‘‘Sami Ulus’ta 87 tane çocuk ve yeni doğan yoğun bakım yatağı vardı. Toplam yatak sayısı 418 idi. Ayda 65 -75 bin arası poliklinik yapılıyordu. 15-20 bin acil hasta başvuruyordu. Zübeyde Hanım'ın Doğumevinde de 88'i yoğun bakım olmak üzere 429 yatağı vardı. Bu hastanenin ayda 35.000'in üzerinde poliklinik hizmeti, 4.000'in üzerinde de acil başvurusu vardı."

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BU KARARI KABUL ETMİYORUZ

Ankara Tabip Odası da yaptığı açıklamada, özetle "Etlik Şehir Hastanesi gerekçe gösterilerek kapatılmaya çalışılan, mücadelemiz ile kapatılmayan hastanelerimiz yine yok ediliyor. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Kapatmıyoruz' diye söz verdi, önce zayıflattılar, içlerini boşalttılar, Sami Ulus’un binasını yıkıp başka yere taşıdılar. Şimdi iki hastaneyi de tümden kapatıyorlar. Halkın sağlığını, bebek ve kadın sağlığını, hekimleri, hocaları, asistan hekimlerin eğitimini hiçe sayıyorlar. Kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.