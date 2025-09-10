Bir çocuğu koruyamadınız!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evi’nde yaşanan kaybolmalar, istismar ve şiddet olaylarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Son olarak Balıkesir’deki Sevgi Evi’nde kalan 13 yaşındaki Serkan Artun’un 3. kez kaybolduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl Eylül ayında Konya’da reddettiği erkek tarafından katledilen dört çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ın 13 yaşındaki oğlu Serkan Artun, cinayetin ardından Konya Karatay Sevgi Evi’ne yerleştirildi. Burada kaybolan Artun, arama çalışmalarından günler sonra bulundu. Olayın ardından Serkan Artun, akrabalarının yaşadığı Balıkesir’e, Ayten Burhan Erdayı Sevgi Evi’ne götürüldü. Artun burada da 28 Ağustos’ta kayboldu. Edinilen bilgiye göre Artun, 6 Eylül’de kuruma döndü. Ancak birkaç saat sonra yeniden kayboldu.

Katledilen Arslan’ın davasını takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, yetkilileri göreve çağırarak “Devlet koruması altındaki bir çocuk nasıl 3. kez kaybolur?” diye sordu.

Yaşananlara tepki gösteren dernek üyeleri tarafından yapılan açıklamada “Soruşturmada Serkan’ın 6 Eylül’de kuruma döndüğünü ancak Balıkesir’deki Sevgi Evi’nde 2. kez kaybolduğunu öğrendik. Kayıp dosyasını bulduk, savcısıyla görüştük. Dosyasına dernek adına vekaletname gönderdik. Biz de tahkikat sürecini takip edeceğiz” denildi.