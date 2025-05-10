‘Bir çocuğumuzu bile yalnız bırakmayız’

Haber Merkezi

Bursa’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta diplomasının iptaliyle başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda tutuklanan 11 gencin ilk duruşması dün Bursa Adliyesi’nde görüldü. Mahkeme duruşmada ev hapsi kararını kaldırırken adli kontrol şartının devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma 11 Temmuz’a ertelendi.

Duruşma öncesi Anne-Baba Dayanışma Ağı adliye binası önünde açıklama yaptı. Anne-Baba Dayanışma Ağı adına konuşan Gürdal Yiğit, “Çocuklarımız yalnızca düşüncelerini ifade ettikleri, temel haklarını kullandıkları için cezalandırıldılar. Geleceklerini kurmaya çalışan çocuklarımızın umutları demir parmaklıklar ardında tutuluyor. Biz anne babalar, çocuklarımızın yalnız olmadığını göstermek için bir aradayız. Adliyelerde, cezaevlerinin önünde kurduğumuz dayanışma ağıyla tek bir çocuğumuzu bile yalnız bırakmama sözü verdik. Gençliğin sesi bastırılmasın, duyulsun” dedi.

Açıklamada konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, “Yargılanan 11 arkadaşımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu karanlık günler mutlaka geçecek” ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise, “Gençlerin bu ülkede düşüncelerini özgürce söylemesini istiyoruz. Çocukların cezaevlerinde değil okullarında bilim üretmelerini istiyoruz. Bu adaletsiz düzene karşı birlikte mücadele edeceğiz. Bu ülkeye demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet gelene kadar birlikte mücadele edeceğiz” dedi.