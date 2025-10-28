Bir çocuk ve bir yaşlı daha iş cinayetinde yaşamdan koparıldı

Emek Servisi

İş cinayetlerinde bir çocuk daha yaşamını yitirdi. Bu yıl en az 69 çocuk, çalışırken iş cinayetlerinde yaşamdan koparıldı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, sebze halindeki paketleme tesisinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün traktöre çarpması sonucu yaralanan 17 yaşındaki işçi Fatma Şanverdi yaşamını yitirdi.

19 Ekim'de meydana gelen kazada Reyhanlı-Antakya yolu üzerindeki Beşaslan Mahallesi yakınlarında serviste bulunan 14 işçi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken ağır yaralı olarak Antakya Devlet Hastanesine sevk edilen Fatma Şanverdi yoğun bakıma alındı. Bir haftadır yaşam mücadelesi veren Şanverdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Şanverdi'nin ağabeyi Ahmet Şanverdi ile sürücü E.Ş.'nin hastanedeki tedavileri sürerken yaralı diğer işçiler taburcu edildi. İş cinayetinin meydana geldiği servis kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Öte yandan 84 yaşındaki bir çiftçi de dün iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Ordu’nun Fatsa ilçesinde kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 84 yaşındaki Dursun Güney yaşamını yitirdi. İş cinayeti, dün saat 11.00 sıralarında Fatsa ilçesi Bahçeler Mahallesi Fatsa-Kumru yolunda meydana geldi. Volkan Yakışık’ın kullandığı plakalı kamyon ile Dursun Güney yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada Güney ve Yakışık yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun Güney, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.