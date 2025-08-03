Bir dağ, 423 proje, sınır tanımayan talan

İlayda SORKU

AKP iktidarının doğayı sermayeye açan politikaları, ülkenin oksijen deposu olarak nitelendirilen Kazdağları’nı son on yılda ağır bir tahribatla karşı karşıya bıraktı. Biyolojik çeşitliliği ve su varlıklarıyla Türkiye’nin en önemli ekosistemlerinden birisi olan Kazdağları’nın yüzde 79’u maden şirketlerine ruhsatlı halde. Bölgedeki orman ve tarım alanları, su kaynakları maden ile enerji projeleriyle kuşatılmış durumda.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevresel etki değerlendirme (ÇED) kararları, madencilik ve enerji projelerinin önünü açarken, Kazdağları yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

BİR ÖMRE BEDEL ON YILLIK TAHRİBAT

Son on yılda Kazdağları’nda maden ve enerji alanında toplam 423 projenin önü açıldı. Bunların yaklaşık yüzde 85’i ya detaylı bir incelenmeye tabi tutulmadan ya da ÇED olumlu kararıyla onaylandı. Bölgenin ekosistemi ve su havzaları hızla yok oluşa sürüklenirken CVK Truva, TÜMAD, EnerjiSA ve Koza gibi büyük şirketler en geniş ve en tartışmalı projelerin sahibi oldu, doğa talanıyla servetine servet kattı.

MADENCİLİKTE PATLAMA

Balıkesir’in Burhaniye, İvrindi, Balya, Havran ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale’nin Ayvacık, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerini kapsayan Kazdağları’nda 1 Ocak 2015’ten bu yana toplam 314 maden, petrol ve doğalgaz projesi için başvuru yapıldı:

• 209’una ÇED gerekli değildir,

• 27’sine ÇED olumlu,

• yalnızca 8’ine iptal kararı verildi.

Bu tablo, başvuru yapılan projelerin yaklaşık yüzde 75’inin herhangi bir ayrıntılı inceleme yapılmadan veya olumlu raporla ilerlediğini gösterdi.

Aynı dönemde bölgede 109 enerji projesi için başvuru yapıldı:

• 46’sına ÇED gerekli değildir,

• 38’ine ÇED olumlu,

• yalnızca 2’sine iptal kararı çıktı.

Enerji projelerinde de her 3 projeden 2’si herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerledi.

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ÇANAKKALE

Çan: 32 maden, petrol, doğalgaz ve 10 enerji olmak üzere toplam 42 proje.

Yenice: 43 maden, petrol, doğalgaz ve 5 enerji olmak üzere toplam 48 proje.

Ayvacık: 34 maden, petrol, doğalgaz ve 34 enerji olmak üzere toplam 68 proje.

Bayramiç: 46 maden, petrol, doğalgaz ve 16 enerji olmak üzere toplam 62 proje.

BALIKESİR

İvrindi: 51 maden, petrol, doğalgaz ve 12 enerji olmak üzere toplam 63 proje.

Balya: 66 maden, petrol, doğalgaz ve 13 enerji olmak üzere toplam 79 proje.

Edremit: 4 maden, petrol, doğalgaz ve 2 enerji olmak üzere toplam 6 proje.

Burhaniye: 8 maden, petrol, doğalgaz ve 7 enerji olmak üzere toplam 15 proje.

Havran: 30 maden, petrol, doğalgaz ve 10 enerji olmak üzere toplam 40 proje.