'Bir Dem Ankara' kitabının imza günü ve söyleşi etkinliği 10 Kasım'da

Yazar Zeynep Altıok Akatlı ile Eren Aysan'ın ‘Bir Dem Ankara’ kitabının imza günü ve söyleşi etkinliği 10 Kasım Pazar günü TÜYAP Kitap Fuarı'nda yapılacak.

Oğlak Yayınları'nın düzenlediği ve moderatörlüğünü Sırma Köksal'ın yapacağı etkinlik 16.00.18.00 saatleri arasında Salon Heybeliada'da gerçekleştirilecek, söyleşinin ardından yazarlar kitabını imzalayacak.

Bir Dem Ankara kitabında Başkent’in 1923 sonrasından itibaren kültürel dönüşümünü mekânlar aracılığıyla ele alınıyor. Ankara’da doğup büyümüş, aydın kimliklerini anne babalarından devralmış, Eren Aysan ile Zeynep Altıok Akatlı çocukluklarından itibaren şahit oldukları bu kültürel zenginliği bu kitapta okuyuculara sunuyor.

'Bir Dem Ankara' Ankara'nın lokantaları, mekânları ve aydınları aracılığıyla, şehrin unutulmaya yüz tutmuş bir yüzünü ortaya çıkıyor. Yazarlar, binden fazla kişinin anılarını derleyerek, Ankara'nın 70'li yıllardaki canlı ve dinamik atmosferini kitapta gözler önüne seriyor. Kitapta, Ankara Palas'ta yapılan hararetli tartışmalardan, Çankaya'daki sanat sohbetlerine, kentteki gizli mekânlara kadar pek çok detay yer alıyor.