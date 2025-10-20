Bir devir kapanıp bir devir açılacak

Haber Merkezi

CHP, İstanbul, Manisa, Balıkesir, Eskişehir gibi pek çok ilde dün il kongrelerini tamamladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’daki 39. Olağan İl Kongresi’nde iktidar değişimi için mücadele çağrısı yaptı. İstanbul başta olmak üzere belediyelere atanan kayyumları eleştiren Özel, kasım sonunda yapılacak kurultaydan sonra hükümet programını açıklayacaklarını söyledi.

Yerel seçimlerde Manisa’da yüzde 60 oy alarak 15 belediye kazandıklarını hatırlatan Özel, iki yıl önceki süreçte seçmen tabanında duygusal kopuş yaşandığını ve 14 ile 28 Mayıs seçimlerinden mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti. “Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir dedik” ifadesini kullanan Özel, o dönemden bu yana büyük bir dönüşüm yaşadıklarını vurguladı.

FERDİ ZEYREK’İ ANDI

Manisa’nın son seçilmiş il başkanı Ferdi Zeyrek’i anan Özel, haziran ayında hayatını kaybeden Zeyrek’in ardından il başkanlığına İlksen Özalper’in atandığını söyledi. Dün üçü hariç Türkiye’deki bütün il kongrelerinin tamamlanacağını açıklayan CHP lideri, 47 yıl sonra önce Manisa’yı sonra Türkiye’yi değiştirdiklerini ve yerel seçimlerde büyük başarı kazandıklarını vurguladı. Karşı tarafın bu başarıyı iktidar değişiminin adımları olarak gördüğünü belirten Özel, bunun üzerine kendilerine saldırılar başladığını ifade etti.

İktidarın 31 Mart seçimlerinden 47 gün sonra sabırsızlandığını söyleyen Özel, 30 Ekim’de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklandığını hatırlattı. 16 belediye başkanının hapiste tutulduğunu ve üç belediyeye kayyum atandığını söyleyen Özel, İstanbul İl Başkanlığı’na dava açıldığını ve genel merkeze 5 bin polisle girildiğini dile getirdi. “CHP’yi karıştırmayı, felç etmeyi hedefleyen bir savaşın içine girdiler” diyen Özel, tüm bu saldırılara rağmen yollarından dönmeyeceklerini vurguladı.

CHP’nin 2014’te hiç belediye kazanamadığını, 2019’da ise dört belediye kazandıklarını hatırlatan Özel, zafer kazandıkları her seçimde mütevazi olduklarını vurguladı. “İntikam fikrinin değil mütevazılık, millete hizmet ve demokrasi fikrinin insanlarıyız” ifadesini kullanan CHP lideri, 31 Mart akşamı parti bahçesinde yaptığı konuşmanın beş yıl önce Manisa’nın ilçelerinde yaptığı konuşmaların devamı olduğunu söyledi. Siyaset yapma amacını bu şekilde açıklayan Özel, iktidar olduklarında kaybedeni olmayacak bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirtti.

ÇELİK YENİDEN BAŞKAN

CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak seçime girdiği seçimde yeniden İl Başkanı seçildi. Kongre'nin açılış konuşmasını yapan Çelik, kayyum Gürsel Tekin'e tepki göstererek, "Kendisini siyasallaşmış yargının oyuncağı haline getirmiş olanlar var. Bırakın siyasallaşmış yargının kararlarını, gelin mindere çıkalım, er meydanında yarışalım" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında iktidara tepki gösteren Çelik, "Bugün Türkiye'nin birinci partisiyiz. Ve Türkiye'nin azınlık iktidarı, bizi sandıkta yenemedi. Ne yapıyorlar, bugün neyi yaşıyoruz? Yargı sopasıyla üzerimize geliyorlar. Amaçlar ne? 15,5 milyon yurttaş oyuyla belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayımızı saf dışı bırakma çabası, sandığı sembolik hale getirme çabası... seçimle alamadıkları belediyelere, araçsallaştırdıkları yargıyla çökmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kayyum Gürsel Tekin'e de tepki gösteren Çelik, "Kendilerine CHP'liyim diyen ve kendilerine bunun üzerinden siyasallaşmış yargı kararlarıyla yol açmaya çalışanlar var. Kendisini siyasallaşmış yargının oyuncağı haline getirmiş olanlar var. Polislerin arkasına sığınıp, 5 bin polisin arkasına sığınıp, baba ocağına gelip kadınlara biber gazı, milletvekillerinin, gençlere biber gazı, gözaltına alınanlar, 5 bin kişinin arkasına saklananlar var" dedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetmişti.

∗∗∗

CHP’DE KRİTİK HAFTA

CHP haftaya yine davalarla başlayacak. Bu hafta Kurultay Davası ile İmamoğlu’na yönelik diploma davası gerçekleşecek.

Diploma Davası: CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla açılan ceza davasında ilk duruşma 12 Eylül’de Silivri'de görüldü. Mahkeme, diploma iptal işlemine dair iptal davası dosyasının istenmesine, bir sonraki duruşmanın bugün 11:00 ‘de Silivri Cezaevi Duruşma Salonunda yapılmasına, avukat Mehmet Pehlivan’ın bir sonraki duruşma salonunda hazır edilmesine dair talebin reddine, Segbis ile bağlanmasına karar verdi. Savcılık, İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor.

Beylikdüzü Davası: İmamoğlu hakkındaki davalardan biri de Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Mahkeme, “Savunmamı SEGBİS ile değil, fiziken, yüz yüze yapmak istiyorum” diyen İmamoğlu'nun talebini geçtiğimiz 11 Temmuz’da görülen duruşmada kabul etti. Ancak mahkeme daha sonra ara kararında bu kararından rücu ederek 24 Ekim'de görülecek duruşmaya Silivri'deki cezaevinden SEGBİS ile bağlanmasını kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 2015 yılında düzenlenen bir ihale için suç duyurusunda bulunmuştu.

Ayrıca İmamoğlu hakkında İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yürüten savcılara hakaret ettiği iddiasıyla “kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 5 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” istemiyle açılan dava düştü.

Kurultay Davası: CHP'de kurultay iptal davasında gözler 24 Ekim'e çevrildi. Beşinci duruşmada karar çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, son duruşmada mahkeme salonunun küçük olduğu gerekçesiyle tartışma çıkmış ve salon değiştirilmesi talep edilmişti ancak mahkeme başkanı kabul etmemişti. Bu kez dava öncesi, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşmanın daha geniş bir salonda yapılması talebinde bulundu. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, "Ceza yargılamasına konu olan davanın hangi mahkemede görüleceğinin kesinleşmesinin beklenmesi yönünde" karar almıştı. Son duruşmada ise mahkeme yeni evraklar istedi. CHP kurultay davasının "konusuz kaldığı" görüşünde. 22. Olağanüstü Kurultay, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay ile ilgili Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ana kurultay ya da kamuoyunda bilinen şekliyle "mutlak butlan" davasını etkisiz kılmak için toplanmıştı. 24 Ekim'de görülecek olan bu dava, Özel'in genel başkan seçildiği iki kurultayın iptali ve partiye mutlak butlan ile kayyum atanması riski getiriyor. Bu nedenle delegelerden önce güvensizlik oyu istenmişti. CHP kurmaylarına göre güvensizlik oyu aynı zamanda önceki kurultaylara yönelik davaları da "konusuz" bırakarak hukuki riskleri de bertaraf etti.