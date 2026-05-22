Bir devrin sonu: Pep Guardiola Manchester City'den ayrılacağını açıkladı

Pep Guardiola, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı.

Guardiola ayrılığı hakkında yaptığı açıkamada "Ayrılığımın sebebini sormayın çünkü bir sebebi yok. Zamanının geldiğini hissediyorum. Hiçbir şey sonsuz değil, eğer olsaydı burada olurdum. Sonsuz olan şey benim Manchester City'me duyduğum sevgim." ifadelerini kullandı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Fabrizio Romano ise şu ifadeleri kullandı:

"Resmi: Pep Guardiola sezon sonunda Barcelona'dan ayrılıyor.

Kulüp ve menajer, 10 yıl ve 20 kupa sonrasında her şeyin bittiğini doğruladı."

🚨 OFFICIAL: PEP GUARDIOLA LEAVES MAN CITY AT THE END OF THE SEASON.



Club and manager confirm it’s over after 10 years and 20 trophies. 💔👋🏼 pic.twitter.com/hUhBzy4bpK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

MANCHESTER CİTY TARİHİNE GEÇTİ

Pep Guardiola, Manchester City’nin başına 1 Temmuz 2016’da geçti ve kulüp tarihinin en başarılı dönemini yarattı. Guardiola yönetimindeki City, İngiliz futbolunda birçok rekor kırarken Avrupa’nın en dominant takımlarından biri hâline geldi.

İspanyol teknik adam, City kariyerinde toplam 10 sezonda 20 kupa kazandı. Bunlar arasında:

6 Premier League şampiyonluğu

3 FA Cup

5 Lig Kupası (EFL Cup)

1 UEFA Şampiyonlar Ligi

1 UEFA Süper Kupa

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

3 Community Shield yer aldı.

ÜST ÜSTE 4 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Guardiola yönetimindeki Manchester City, 2017-2018 sezonunda Premier League’i 100 puanla kazanarak İngiliz futbolu tarihinde bir sezonda üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

2022-2023 sezonunda ise City tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Guardiola, Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi’ni aynı sezonda alarak “kıta üçlemesi” yaptı.

Guardiola ayrıca Manchester City’yi İngiltere’de üst üste dört kez Premier League şampiyonu olan ilk takım hâline getirdi.

İngiliz basınındaki verilere göre Guardiola, City’nin başında çıktığı yaklaşık 590 maçta 420’nin üzerinde galibiyet aldı ve maç başına kupa oranında Premier League tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri oldu.

2026’da açıklanan ayrılık kararıyla birlikte Guardiola dönemi, Manchester City tarihinin en başarılı teknik direktörlük dönemi olarak kayıtlara geçti.