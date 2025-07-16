Bir dilin sesi, bir halkın hafızası: “Piltan” dinleyiciyle buluştu

Öykü Naz Geçgin

Sanatçı Şenol Akdağ’ın, Kırmançkî (Zazakî) dilinde hazırladığı “Piltan” albümünün ilk dört eseri dijital platformlarda yayımlandı.

“Piltan”, “Zeryam”, “Derdi Derdi” ve “Havada Kar Sesi Var” eserlerinin yer aldığı albüm, yalnızca müzikal bir üretim olmanın ötesinde, yok olma tehlikesi altındaki bir dili ve kültürü yaşatma çabasının ürünü olarak öne çıkıyor.

DAĞIN, TOPRAĞIN SESİYLE HARMANLANAN ESERLER

Sekiz eserden oluşan albümün altı parçası Kırmançkî, ikisi ise Türkçe olarak kaydedildi. Türkçe eserlerden biri anonim, diğeri Sivaslı halk ozanı Alican Çelik’e ait. “Zeryam” ve “Piltan” ise Akdağ’ın söz ve müziğini üstlendiği özgün bestelerden.

Sanatçı, albüm çalışmasında Dersim bölgesinin kadim ozanlarının izini sürüyor. Sey Qaji, Sah Heyder, Bava Gülüm ve Baba Dıl gibi halk hafızasında yer etmiş isimlerin kılamları yeniden yorumlandı. Albümde yer alan ezgiler, dağın rengi, toprağın sesi ve halkın iç sesiyle harmanlandı.

Akdağ, bu çalışmayı hem diline hem de toprağına borçlu olduğunu ifade ediyor. Akdağ, “Piltan, ülkenin bir çiçeği, hafızanın sesidir” diyor.

ŞENOL AKDAĞ KİMDİR?

1996 ve 2005 yılları arasında Grup Munzur bünyesinde sanatsal çalışmalarda bulunan Akdağ, daha sonra bireysel olarak müzik yaşamına devam etti.

İlk bireysel albümü olan “Payiz” 2015 de yayınlandı. 2021’de “Bêvengiya Astaru” ve “Yol Ver Dağlar” isimli albümleri çıktı. 2023’de çıkarttığı “Bana Kendi Dilinden” albümünü çıkaran Akdağ, son olarak 2024’de “Tarihin Irmağında”nı çıkardı.