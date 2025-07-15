Bir diploma gider bin diploma gelir

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart darbe girişiminin ardından üniversitelerde başlayan protestolar sürüyor. Demokratik haklarını sokaklarda kullanan öğrencilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgaları işe yaramadı. Yaratılmak istenen korku ve sindirme iklimine karşı öğrenciler kampüslerden ve okullarının bahçelerinden ses yükseltmeye devam ediyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşma boyunca yuhalandı. Öğrenciler, "Yozgatlıgil ODTÜ’ye rektör olamaz", "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganı attı.

DİPLOMA PANKARTLARI

ODTÜ 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin diplomasını alacağı tören, öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşü ile başladı. Dev bir Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin geçişini, stadyumu dolduranlar dakikalarca alkışladı. Mezun oldukları bölümlerin toplumsal ve siyasal gündemle bağlantısı birbirinden yaratıcı sloganlarla ortaya koyan öğrencilerin bu yıl taşıdıkları pankart ve dövizlerde Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasına, 19 Mart operasyonuyla başlayan eylemlere de gönderme yapıldı. "Diploma vardan yok yoktan da var edilemez", "Diploman yok derlerse şahidi sizsiniz", "Kuduruyorsunuz değil mi bizim diplomamız var diye", "Diploma. pdf silinemedi", "Suç işlemedik ama diploma yetiyormuş zaten!", "Düşünüyorum öyleyse Silivri’deyim" pankartları dikkati çekerken, şehit olan 12 askerin fotoğraflarının olduğu pankartta "Üstünde yürüdüğün toprak senin adını; uğruna can verdiğin insanlardan daha çok hatırlayacak" yazısı yer aldı. Öğrencilerin en fazla, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diploması ve 19 Mart sürecindeki eylemlere gönderme yapan döviz ve pankartları ile Atatürk fotoğrafları taşımaları dikkati çekti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, okul yönetimini hem sınav döneminin ortasında mezuniyet töreninin gerçekleştirilmesi sebebiyle, hem de kayyım rektör atamaları dolayısıyla protesto etti.

ÖĞRENCİLERİ İHBAR ETTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Taşkışla Yerleşkesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşma yaptığı sırada öğrenciler sırtını dönerek protesto etti. Öğrenciler “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!” sloganları attı. Törenden bir video sosyal medyada gündem oldu. Videoda tribünde oturan bir kadının eski Başbakan Binali Yıldırım’ın ismiyle kayıtlı bir numarayı aradığı görünüyor. Söz konusu videoda, kayda alınan kadının Binali Yıldırım’a hitaben yazdığı mesajında, "Bugün İTÜ’de kep atma töreni vardı. Orada büyük protesto edildi Rektörümüz ve Cumhurbaşkanımız, onun için aradım. Videoya aldım ben" ifadelerini kullandığı görüldü.