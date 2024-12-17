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Bir dönem Darüşşafaka forması giymişti: Janis Timma, apartman dairesinde ölü bulundu

Darüşşafaka'da geçen sezon forma giyen Letonyalı eski milli basketbolcu Janis Timma, 32 yaşında hayatını kaybetti.

Spor
  • 17.12.2024 12:47
  • Giriş: 17.12.2024 12:47
  • Güncelleme: 17.12.2024 12:50
Kaynak: AA
Bir dönem Darüşşafaka forması giymişti: Janis Timma, apartman dairesinde ölü bulundu

Letonyalı 32 yaşındaki eski milli basketbolcu Janis Timma, yaşamını yitirdi.

Letonya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada Timma'nın yaşamını yitirdiği belirtilerek ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Eşinden ayrıldıktan sonra zor zamanlar geçirdiği iddia edilen Janis Timma'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman dairesinde ölü bulunduğu açıklandı.

Timma'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle birçok kulüp ve basketbolcu başsağlığı mesajı yayımladı.

Letonyalı basketbolcu, kariyerinde Baskonia ve Olympiakos'un da arasında yer aldığı birçok takımda görev yaptı.

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