Bir dönem Hatayspor'da forma giyen futbolcu Boupendza hayatını kaybetti
Süper Lig'de Hatayspor forması da giyen 28 yaşındaki Aaron Boupendza hayatını kaybetti. Futbol kariyerine Çin'de devam eden futbolcunun bir apartmanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza hayatını kaybetti.
28 yaşındaki futbolcunun, bir apartmanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen Boupendza, Al Arabi takımına transfer olmuştu.
Boupendza son olarak Çin'in Zhejiang FC takımında forma giyiyordu.