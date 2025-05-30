Bir dönemin hafızasına ayna tutan “Üşüyen Ses” raflarda

Orhan Keser’in Üşüyen Ses kitabı Sancı Yayınlarından çıktı.

Keser’in babası ve ailesinin yaşadıklarından yola çıkarak hazırladığı bu anı kitap bir döneme tanıklık ediyor.

Yazar Murat Kahraman yazdığı önsözde kitabın alışılmışın dışında bir dil ve örgüye sahip olduğunu vurguluyor. Kahraman şu ifadeleri kullanıyor:

“Orhan Keser’in yazdığı anı kitabı bir dönemin hafızasına ayna tutuyor. Harik’in bir köy evinde oturmuş gibi, sahici bir iklim ve sohbet tadında; son derece yalın, anlaşılır ve abartıdan uzak çalışmayı okuduğunuz zaman, gemi enkazından karaya vuran kırık çömlekler gibi dağılacaksanız, bu kesin. Bir halkın yaşadığı eziyetleri, gördüğü zulümleri babasının şahsında resmediyor. Eski yaradan taze kan fışkırtıyor. Fakat dilinde en ufak bir öfke yok. Hafızası silinmiş, tarihi ise egemenler ve onların emrinde çalışanlar tarafından yazılan halkın hafızasına bir tuğla koydu Orhan.”

Bir döneme tanıklık eden, hafızayı tazeleyen Üşüyen Ses’e Sancı Yayınları'ndan, kitabevlerinden ve internetten ulaşılabilir.