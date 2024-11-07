Bir dönemin şampiyonu batıyor

Spor Servisi

2017-18 sezonunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın sahibi olan Akhisarspor Bölgesel Amatör Lig’e kadar düştü. Bir dönem Süper Lig’de mücadele eden Akhisarspor, maddi zorluklar nedeniyle batma tehlikesiyle karşı karşıya.

Tesislerinde elektrik, su ve doğal gaz olmadığını belirten kulüp, bu durum çözülene kadar maçlara çıkmama kararı aldı. Akhisarspor’un açıklamasında "Elektrik, su, gaz yok. Çocuklar stresli. Her şey düzelene ve transfer açılana kadar maçlara çıkmama kararı aldık. Alt yapılar devam ediyor. En az 5 grupta müsabakalara katılacağız" ifadeleri yer aldı.