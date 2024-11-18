Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bir Düş, 21 Kasım’da Denizli’de gösterilecek

Medya
  • 18.11.2024 11:30
  • Giriş: 18.11.2024 11:30
  • Güncelleme: 18.11.2024 11:37
Kaynak: Haber Merkezi
Bir Düş, 21 Kasım’da Denizli’de gösterilecek

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan Bir Düş belgeselinin gösterimleri devam ediyor.

Kentlerde düzenlenen BirGün Okur Buluşmalarında okurlarımızın beğenisine sunulan Bir Düş, bu hafta Denizli’nin yolunu tutacak.

Bir Düş, 21 Kasım Perşembe günü Denizli’de gösterilecek.

BirGün Politika Editörü Mehmet Emin Kurnaz ile BirGün Yazarı Ozan Gündoğdu’nun hazır bulunacağı etkinlik, Denizli Barosu Hizmet Binası Konferans Salonu’da gerçekleştirilecek ve saat 17.00’de başlayacak.

Yönetmenliğini Ümit Oktay Aymelek’in üstlendiği Bir Düş belgeseli, gazetenin kuruluşundan bugüne geçen süreci, içeriden tanıklıklarla ve dönemin kritik olaylarına ışık tutan sahnelerle izleyiciye aktarıyor.

Neşe, hüzün ve direniş: Bir Düş belgeselinin ilk gösterimi İstanbul’da yapıldı
Bir Düş belgeselinin Kasım ayı gösterim programı belli oldu
Bir Düş belgeseli Londrada izleyiciyle buluştu
Bir Düş belgeseli Eskişehir’de gösterildi
Bir Düş, Alanya ve Antalya’da izleyiciyle buluştu
BirGün'e Abone Ol