Bir Düş, 21 Kasım’da Denizli’de gösterilecek
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan Bir Düş belgeselinin gösterimleri devam ediyor.
Kentlerde düzenlenen BirGün Okur Buluşmalarında okurlarımızın beğenisine sunulan Bir Düş, bu hafta Denizli’nin yolunu tutacak.
Bir Düş, 21 Kasım Perşembe günü Denizli’de gösterilecek.
BirGün Politika Editörü Mehmet Emin Kurnaz ile BirGün Yazarı Ozan Gündoğdu’nun hazır bulunacağı etkinlik, Denizli Barosu Hizmet Binası Konferans Salonu’da gerçekleştirilecek ve saat 17.00’de başlayacak.
Yönetmenliğini Ümit Oktay Aymelek’in üstlendiği Bir Düş belgeseli, gazetenin kuruluşundan bugüne geçen süreci, içeriden tanıklıklarla ve dönemin kritik olaylarına ışık tutan sahnelerle izleyiciye aktarıyor.