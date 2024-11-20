Bir Düş, 23 Kasım'da Sancaktepe'de BirGün okurlarıyla buluşacak
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan Bir Düş belgeselinin gösterimleri devam ediyor.
Kentlerde düzenlenen BirGün Okur Buluşmalarında okurlarımızın beğenisine sunulan Bir Düş, 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul Sancaktepe’de gösterilecek.
Saat 19.00’da Sarıgazi Genco Erkal Kültür Salonu’ndaki gösterimin konukları Timur Soykan ve İsmail Arı olacak.
Yönetmenliğini Ümit Oktay Aymelek’in üstlendiği Bir Düş belgeseli, gazetenin kuruluşundan bugüne geçen süreci, içeriden tanıklıklarla ve dönemin kritik olaylarına ışık tutan sahnelerle izleyiciye aktarıyor.