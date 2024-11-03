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‘Bir Düş’ 9 Kasım'da Eskişehir'de gösterilecek

BirGün’ün 20 yıllık hikâyesini anlatan Bir Düş belgeseli, 9 Kasım'da Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gösterilecek.

Medya
  • 03.11.2024 17:47
  • Giriş: 03.11.2024 17:47
  • Güncelleme: 03.11.2024 17:51
Kaynak: Haber Merkezi
‘Bir Düş’ 9 Kasım'da Eskişehir'de gösterilecek

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan ve ilk gösterimi 15 Ekim’de İstanbul’da yapılan Bir Düş belgeseli, Eskişehir'de izleyicisiyle buluşacak.

Kentteki belgesel gösterimi ve BirGün okur buluşmasının 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Belgesel gösterimi ve okur buluşması,  Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilecek.

Etkinliğe BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve BirGün muhabiri İsmail Arı katılacak.

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