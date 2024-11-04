Bir Düş, Alanya ve Antalya’da izleyiciyle buluştu

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan ve ilk gösterimi 15 Ekim’de İstanbul’da yapan, 17 Ekim’de de Ankara’da gösterilen Bir Düş belgeseli, geçen hafta sonu iki noktada Antalya izleyicisiyle buluştu.

Kentteki belgesel gösterimi ve BirGün okur buluşmasının ilki, 2 Kasım’da Alanya’da yapıldı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki (ALTSO) etkinliğe 100’den fazla BirGün okuru katıldı.

Bir Düş, bir sonraki gün ise Antalya merkezde gösterildi. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ndeki gösterim de 100’e yakın BirGün okurunu bir araya getirdi.

Belgesel, ellerinde büyüyen gazetenin tarihine tanıklık etmiş BirGün okurlarını oldukça duygulandırdı. İzleyenler beğenilerini, belgeselin sona ermesinin ardından alkışlarıyla gösterdi.

BİRGÜN OKURLARIYLA NEFES ALIYOR

Etkinliklerin ikisine de BirGün yazarı ve Web Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin katıldı. Gültekin, yaptığı konuşmalarda belgeseli izlemeye gelen okurlara teşekkür etti ve Bir Düş belgeselinin gazetenin kuruluşunu, felsefesini ve tüm zorluklara karşın ayakta kalma serüvenini anlattığını belirtti.

Gültekin, belgeselde de sıkça vurgulandığı üzere BirGün’ün patronsuz bir gazete olduğunu ve okurlarıyla nefes aldığını hatırlattı. Buradan hareketle dijital aboneliğin BirGün’ün yaşaması ve güçlenmesi için çok önemli olduğunun altını çizen Gültekin, gazetenin tüm okurlarını abone.birgun.net’ten BirGün’e dijital abone olmaya çağırdı.