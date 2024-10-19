'Bir Düş' Ankara durağında: Umudun hikâyesi

BİRGÜN ANKARA

BirGün gazetesinin 20 yıllık serüvenini anlatan “Bir Düş” adlı belgeseli nin Ankara’daki gösterimi dün gerçekleşti.

Gazetenin özelinde geçmişten bugüne bağımsız medyanın güçlüklerle dolu ama bir o kadar da umut veren mücadelesinin anlatıldığı belgeselin MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapılan gösterimine çok sayıda siyasi parti, meslek odası, sendika, demokratik kitle örgütü temsilcisi, sanatçı, akademisyen, yazar, gazeteci ve iletişim fakültesi öğrencileri katıldı.

Gösterime katılanlar arasında bir dönem yazılarıyla BirGün’e destek veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Gösterim öncesinde konuşan BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, 14 Nisan 2004’te yayın hayatına başlayan gazetenin 1980 öncesinin günlük, darbe sonrasının ise aylık Demokrat gazetesi deneyiminden yararlanarak yola çıktığının altını çizdi. Gökdemir, “Uzun, direngen, kararlı, güzel günlere inançlı bir miras var geride” dedi.

BİRGÜN, GAZETECİLIĞİN OKULU OLDU

Yıllar içinde sürekli yenilenen kadroların 2004’te taahhüt edilen ilkelerden geri adım atmadığını kaydeden Gökdemir, şunları söyledi:

“Her dönem sorumluluklarımızın bilincinde olarak ‘Halktan gizlenmek istenenleri duyurmak gerçek gazeteciliktir’ diyerek bir gazete hazırladık. Bunu yaparken ekonomik kuşatmalarla karşılaştık, en önemli gelir kaynağımız olan resmi ilan ve reklamlar uydurma gerekçelerle kesildi. Hapis ve tazminat cezalarıyla korkutamayanlar ekonomik olarak gazeteyi boğmaya çalıştı. Gencecik BirGün’cüler yaşlarından daha fazla hapis cezaları, yüzbinlerce liralık tazminat cezaları ile karşı karşıya bırakıldı. Tehdit edildik, korkutulmaya çalışıldık. Çok az da olsa hata yaptığımız oldu ama ilk gün çizilen yoldan sapmadık, her gün daha iyi bir gazeteyi ülke ile buluşturmak için özveri ile çalışmayı sürdürdük. Yorulanlarımız, kaybettiklerimiz, BirGün’ü basamak yapıp başka mecralara atlayanlar oldu. Eksikler tamamlandı, kurumsallaşamasa da BirGün gençler için her zaman iyi gazeteciliğin okulu oldu. Pırıl pırıl, gerçek haberciliğe, BirGün’e inanan kadrolar içimizden yetişti, profesyonel yaşamda isim yapan iyi gazetecilerden de büyük destekler aldık. Bugün burada ‘Patronsuz ama sahip siz değil’ dediğimiz BirGün’ün okurlarının çoğunlukta olduğu bu topluluğun karşısına başımızı öne eğmeden çıkmanın onuru bize yetiyor.”

Gökdemir, baskının daha da derinleştiği bir dönemde halkın haber alma hakkını sağlamanın tarihi bir önemi olduğunu belirterek, gösterime katılanlara “Bunun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz, bu yolculukta omuz başımızda olduğunuzu bilmek bize güç katıyor. ‘BirGün mutlaka diyerek çıkılan bu yolculukta ‘Düş’ümüzün gerçekleşeceğine olan inancımız her geçen gün daha da güçleniyor” dedi.

Gökdemir'in konuşmasının ardından BirGün Yönetim Kurulu Üyesi ve TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, BirGün’de sadece yazan değil, aynı zamanda eleştiren, okuyan, takip eden sıfatıyla bulunduğunu belirtti.

BirGün'ün ‘‘Patronsuz gazete’’ iddiasının hayata geçtiği 20 yıllık serüvenini anlatan Koramaz, ‘‘BirGün'ün gerçek sahipleri okurları, arkasındaki örgütlü güçtür. Onlar olmasaydı şimdi bir medya grubuna dayanmadan 20 yıl ayakta kalma ile sonuçlanan bu mucizeye tanıklık edemezdik’’ diye konuştu.

Ardından 'Bir Düş' belgeseli Ankara izleyicisiyle buluştu. Belgeselin, gösterimi sırasında salonda bulunan yüzlerce kişinin yer yer gülümsediği yer yer duygulandığı anlar yaşandı. BirGün'ün zorlukla dolu ancak bir o kadar da umut dolu mücadelesinin anlatıldığı sırada salonda ‘‘Bu daha başlangıç, mücadeleye devam’’ sloganı atıldı.

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DAYANIŞMA MESAJLARIYLA YANIMIZDALAR

Etkinliğe katılamayan çok sayıda siyasetçi, demokratik kitle örgütü temsilcisi ve BirGün okuru da dayanışma mesajlarını iletti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, program yoğunluğu nedeniyle etkinliğe katılamadığını söyleyerek şu mesajı iletti:

‘‘İfade özgürlüğünün en temel unsurlarından biri olan özgür basına yönelik böylesi bir baskı ortamında 20 yıldır bağımsız bir şekilde haber yapmaya çalışan gazetenize bugüne kadar emek vermiş tüm basın emekçilerini içtenlikle selamlıyorum.”

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da “Sadece bir okur değil bir dost, bir yoldaş olarak birlikte yol yürümekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. BirGün’ün hikâyesi, emeğin, mücadelenin ve direnişin adıdır” yazan bir mesaj gönderdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kurulduğu günden bu yana halka hakikati aktaran BirGün’ün 20’inci yaşını kutladı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, BirGün'ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik yolculuğunun hikâyesinin anlatıldığı belgeselin geleceğe, basın özgürlüğü mücadelesine ve bağımsız medyaya ışık olmasını diledi.