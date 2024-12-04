Bir Düş, Aralık’ta da BirGün okurlarıyla buluşmaya devam ediyor

BirGün’ün kuruluş sürecini ve 20 yıllık bağımsız gazetecilik serüvenini anlatan Bir Düş belgeseli, BirGün okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Bir Düş’ün ilk gösterimi 15 Ekim’de İstanbul’da yapılmış ve belgesel kasım ayından itibaren kent kent, ilçe ilçe gerçekleştirilen gösterimlerle BirGün okurlarıyla buluşmuştu.

Belgeselin gösterildiği ve BirGün yazarları ile yöneticilerinin katıldığı okur buluşmaları, yılın son ayında da devam edecek.

Bir Düş, Aralık ayında İzmir, Uşak, Aydın, Çanakkale, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Balıkesir, Bandırma, Üsküdar, Edirne, Lüleburgaz, Samsun, Giresun, Adana ve Mersin’de BirGün okurlarının beğenisine sunulacak.

Yönetmenliğini Ümit Oktay Aymelek’in üstlendiği yapım, gazetenin kuruluşundan bugüne geçen süreci, içeriden tanıklıklarla ve dönemin kritik olaylarına ışık tutan sahnelerle izleyiciye aktarıyor.

Aralık gösterimlerine dair bilgiler şu şekilde: