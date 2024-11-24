Bir Düş, Artvin’de gösterildi

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan Bir Düş belgeselinin gösterimleri ve okur buluşmaları devam ediyor.

Artvin Barosu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmaya, BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir katıldı.

BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, konuşmasında gazeteciliğin artık "delikanlılık" işi olduğunu vurgulayarak, "Gazetecilik gerçekten delikanlılık işi olmaya başladı. Sadece haber yapıyoruz, halka bilgi vermeye çalışıyoruz ve biz bunu yaparken özellikle Birgün'cüler olarak belgeli çalışıyoruz. Hiçbir açık bırakmıyoruz, kanunlara elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz. Ancak neredeyse her haberimizde, BirGün okurları bunu çok iyi bilirler, çok sarsıcı haberler yapıyoruz. Arkadaşlarımız biraz önce de söyledi, BirGün Gazetesi 'Ensar Vakfı' olayını yazdı, Diyanet’e ayrılan bütçeyi bıkmadan usanmadan araştırdık. Diyanet İşleri Başkanı'nın harcamalarını ve Cumhurbaşkanlığı'nın milyonlarca lira harcadığını BirGün sayfalarında gördünüz. Cerattepe'deki mücadeleyi de BirGün yansıttı. Ve biz bütün bunları yaptığımız için hedef olduğumuzun çok farkındayız."

"YENİ BİR EKONOMİK KUŞATMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Karşımızda gerçekten gözü kara, hukuku hiçbir şekilde dikkate almayan despotik bir rejim var"

Gökdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"BirGün'ün izlenebilirliği, Ağustos ayında Google'ın algoritma değişikliği nedeniyle düşüşe geçti. Biz, öncelikle bunun kendi eksikliklerimizden kaynaklandığını düşündük, ancak kısa süre sonra bir algoritma değişikliği olduğunu fark ettik. Günde kırk kere BirGün'ü tıklayan bizler bile, bir haberi aradığımızda karşımıza artık BirGün'ü değil, merkez medya organlarını görüyoruz. Bu sadece bize özgü değil, Duvar gazetesi ve Halk TV de aynı durumu yaşıyor. Bu durum, dolaylı olarak Basın İlan'dan aldığımız gelirleri de olumsuz etkiliyor. Hiç aklınıza hayaline gelmeyecek şeyler, bu iktidardan karşımıza çıkartılıyor. Şimdi, yeni bir ekonomik kuşatma ve tehditle karşı karşıyayız. Bu sadece Google'dan aldığımız gelirlerin düşmesine neden olmadı, aynı zamanda Basın İlan Kurumu'ndan aldığımız ilan gelirlerini de olumsuz etkiledi. Karşımızda gerçekten gözü kara ve hukuku hiçbir şekilde dikkate almayan despotik bir rejim var. Ve biz ancak sizlerin desteğiyle buna karşı koyabiliriz."

YAŞAR AYDIN: ÇARESİZLİĞE ALIŞMAMIZ İSTENİYOR

Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, "Cumhuriyetin 101. yılında korunacak bir Cumhuriyet kalmadı, şimdi Cumhuriyet'i yeniden kurmamız gerekiyor" dedi ve şunları ekledi: