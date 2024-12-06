Bir Düş, Balıkesir merkez ve Edremit’te okurlarımızla buluşuyor

BirGün’ün kuruluş sürecini ve 20 yıllık bağımsız gazetecilik serüvenini anlatan Bir Düş belgeseli, BirGün okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Bir Düş’ün ilk gösterimi 15 Ekim’de İstanbul’da yapılmış ve belgesel kasım ayından itibaren kent kent, ilçe ilçe gerçekleştirilen gösterimlerle BirGün okurlarıyla buluşmuştu.

Belgeselin gösterildiği ve BirGün yazarları ile yöneticilerinin katıldığı okur buluşmaları, yılın son ayında da devam ediyor.

Bir Düş bu hafta sonu Balıkesir merkez ve Edremit’te gösterilecek.

Edremit’te 7 Aralık Cumartesi BirGün yazarı Feray Aytekin Aydoğan’ın katılacağı etkinlik, Altınoluk’taki Ayhan Şahenk Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak.

Balıkesir’deki gösterim ise 8 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. BirGün yazarları Barış İnce ve Ateş İlyas Başsoy’un katılacağı gösterim, Hasan Can Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak.