'Bir Düş' belgeseli Eskişehir’de gösterildi

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan ve ilk gösterimi 15 Ekim’de İstanbul’da yapılan Bir Düş belgeseli, Eskişehir'de de izleyicisiyle buluştu.

Belgesel gösterimi ve BirGün okur buluşmasının dün Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve BirGün muhabiri İsmail Arı’nın katıldığı etkinliğe Eskişehir halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Emeği geçen herkesi yürekten kutlarım. Dayanışmayla daha nice 20 yıllara” derken CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ise BirGün’ün her türlü ekonomik kıskaca, baskıya, sansüre, soruşturma ve davalara karşı korkusuzca özgür, bağımsız ve halktan yana yayın yaptığını vurguladı.

Belgeselin ardından konuşan BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, ülkedeki son gelişmeleri hatırlatarak baskıcı rejime karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

BirGün muhabiri İsmail Arı ise ülke gündemine oturan haberlerin yargı eliyle ve erişim engeli kararlarıyla yok edildiğini söyledi.