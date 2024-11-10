'Bir Düş' belgeseli Londra'da izleyiciyle buluştu

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan ve ilk gösterimi 15 Ekim’de İstanbul’da yapılan Bir Düş belgeseli, İngiltere'nin başkenti Londra'da izleyicisiyle buluştu.

Londra'da dün gerçekleştirilen etkinlikte belgesel gösterimi ve ardından okur buluşması yapıldı.

Moderatörlüğünü Kumru Başer'in yaptığı etkinlikte BirGün yazarı Bülent Forta'da yer aldı.

Kumru Başer, "Bugün ülkemizde Demokrat Gazetesi gibi 'patronsuz ama sahipsiz olmayan' çok güzel ifade edilmiş bir gazete var. Böyle gazeteler sadece çalışanlarının fedakarlıklarıyla mümkün olabilir" dedi.

Bülent Forta ise "Türkiye'de yaklaşık 2002 yılından beri siyasal İslamcı bir rejim var ve bunun en büyük dönüşüm sağladığı alanlardan biri medya. Bu medya düzeni yıkıla yıkıla yandaş medyanın tüm alanı kapladıgı bir durum ortaya çıktı. BirGün muhalif dediklerimizden daha aykırı bir noktada. BirGün çok fazla kırılma noktası yaşadı. Burada durduğumuz yer fikri, gazeteyi nereye taşıyacağımıza dair bir ipucu sunuyor" diye konuştu.