'Bir Düş' belgeseli Mersin’de izleyicilerle buluştu

ABİDİN YAĞMUR

BirGün gazetesinin 20. Yılı dolayısıyla hazırlanan ve gazetenin serüvenini gazete kurucularının ve çalışanların gözünden anlatan “Bir Düş” belgeseli Mersin’de gösterildi.

Mersin BirGün Okur İnisiyatifi tarafından düzenlenen ve Yenişehir Belediyesi Akademi salonunda yapılan gösterime Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Akdeniz ve Toroslar belediyelerinin meclis üyeleri, siyasi parti ve sendika temsilcileri, okurlar katıldı.

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın da etkinliğe katılarak okurlarla hem BirGün’ün 20 yıllık serüveni hem de belgesel üzerine sohbet etti.

Aydın, “Önemli bir iş yaptık hep birlikte. Bütün toplumsal muhalefet olarak AKP’nin 22 yıllık iktidarına karşı iyi direnen, iyi mücadelede eden ayakta kalan bir topluluğuz hep birlikte. Biz de onu anlatmaya çalıştık. Hangi badireleri atlattığımızı anlatmaya çalıştık” dedi.

“EN GÜZEL MANŞETİMİZİ HENÜZ ATMADIK”

“Bir Düş” belgeselinin aslında ortak bir hikaye olduğuna değinen Aydın, “Sadece BirGün’ün hikayesi değil. Biz BirGün’ü anlattık ama Evrensel, Yeni Yaşam, Cumhuriyet, bugün mücadele eden herkes medyada bir ortak hikaye yaratmaya çalışıyor. Ayakta kalmaya, memleketin hakikatini anlatmaya çalışıyor. Memleketin hakikatini yaratanlar da burası aslında. O sayılan kurumlar olmasa, o kurumların mücadelesi olmasa, devrimciler, ilericiler, yurtseverler olmasa bizim gazeteciliğimiz hikaye. İşin düğümlendiği yer toplumsal muhalefetin durduğu yer. Orası güçlendikçe, orası mücadelesine devam ettikçe bizim işimiz daha kolaylaşır. Umarım önümüzdeki yıllarda daha özgür, daha eşit, daha adil bir ülke ve dünya mücadelemizde kazanımlarımızı da yaşarız. Biz de sadece savaşı, cinayeti değil de daha keyifli haberlerle karşınız da olur. Bizim de yüzümüz güler, kahkahalar atarız sayfalarımızda. Bu kadar mücadelenin sonunda bu rejimi yenmek, bu rejimi değiştirmek keyfine ulaşmamız lazım. Bunu yaptığımız da BirGün’ün en güzel manşeti atılacak. En güzel manşetimiz henüz atılmadı” dedi.

“KENDİMİZİ YALNIZ HİSSETTİĞİMİZDE MERSİN YANIMIZDA OLDU”

Mersin Okur İnisiyatifinin çabası ve emeği için teşekkür eden Yaşar Aydın, “Bu 20 yıllık tarihte Mersin bizim için önemli bir şehir. Ciddi anlamdaki ilk okur inisiyatifinin kurulduğu şehir. Çok kritik anlarda önemli etkinlikler yaptılar. Çok moralimiz düştüğünde ya da kendimizi güçsüz hissettiğimiz hep bir okur inisiyatifi etkinliği Mersin’den çıkmıştır. O anlamda Mersin’e bir borcu vardır BirGün gazetesinin" ifadelerini kullandı.