“Bir Düş” belgeseli şimdi YouTube’da!

BirGün gazetesinin 20 yılı aşkın süredir devam ettirdiği bağımsız gazetecilik serüvenini anlatan “Bir Düş” belgeseli YouTube’da yayına girdi.

Belgesel 15 Ekim 2024’te, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda ilk gösterimini yapmış, daha sonra Türkiye’nin pek çok kentindeki BirGün okur buluşmasında kamuoyunun beğenisine sunulmuştu.

Yönetmenliğini Ümit Oktay Aymelek’in üstlendiği yapım, gazetenin 2004 yılındaki kuruluşundan bugüne geçen süreci, içeriden tanıklıklarla ve dönemin kritik olaylarına ışık tutan sahnelerle izleyiciye aktarıyor.

Filmde gazetenin kurucularından yazarlarına, dağıtıcılarından çalışanlarına kadar birçok ismin anlatımı yer alıyor. Özellikle BirGün’ün toplumsal muhalefet ile olan bağı, Türkiye’deki siyasal ve sosyal mücadelelere olan katkısı, belgeselin merkezinde yer alıyor.

Afişte öne çıkan “Bir gün mutlaka...” sloganı da, gazetenin kurucularının ilk günden bu yana taşıdığı umudu ve halkın gerçekleri bilme hakkına olan inancını yansıtıyor.

Film, sadece BirGün gazetesinin tarihine değil, aynı zamanda Türkiye’de bağımsız medyanın karşılaştığı zorluklara karşı direnişin de önemli bir belgesi niteliğinde.

Belgeseli BirGün TV’nin YouTube kanalından izlemek için burayı tıklayın.