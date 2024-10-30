Bir Düş belgeselinin gösterimi için belediyeden tuhaf talep

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik yolculuğunu anlatan “Bir Düş” belgeseli okurlarla buluşmaya devam ederken Denizli’de Büyükşehir Belediyesi tarafından ilginç bir şart öne sürüldü.

Denizli BirGün Okurları, 21 Kasım’da belgesel gösterimi ve okur buluşması düzenlemek için Büyükşehir Belediyesi’ne Nihat Zeybekci Kültür Merkezi’ni kullanma talebini iletti.

Fakat talebi değerlendiren belediye yetkilileri ilginç bir istekle dönüş yaptı. BirGün Okurları temsilcilerini arayan yetkililer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’nin “belgeseli önceden izleme” kararı aldığını bildirdi.

Belediyenin isteğini kabul etmeyen BirGün okurları, etkinliği başka bir yerde düzenlemeye karar verdi.

“BÖYLE BİR UYGULAMAYI YAKIŞTIRAMADIK”

Karara tepki gösteren BirGün Okuru Temsilcisi Kamil Doğan, gazetemize yaptığı açıklamada, “Kültür Müdürlüğü ile konuştuk. Belgeselin önceden kimseye gösterilemeyeceğini, gösterimin yapılacağı gün izlenebileceğini belirttik. Buna rağmen olumlu bir geri dönüş alamadık. Bu talep resmen bir sansür girişimidir. AKP’den CHP’ye geçen bir belediyeye böyle bir uygulamayı yakıştıramadık. Bu tavır karşısında etkinliğimizi başka bir salona taşıdık” ifadelerini kullandı.

Belgesel gösterimi ve okur buluşması farklı bir mekanda gerçekleştirilecek. Etkinliği dair duyuru Denizli’deki BirGün okurları tarafından ilerleyen günlerde yapılacak.