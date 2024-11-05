Bir Düş belgeselinin Kasım ayı gösterim programı belli oldu

BirGün’ün kuruluş sürecini ve 20 yıllık bağımsız gazetecilik serüvenini anlatan Bir Düş belgeseli, BirGün okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Geçen hafta sonu Alanya ve Antalya merkezde gösterilen belgesel, Kasım ayında da pek çok noktada BirGün Okur Buluşmalarında izleyenlerin beğenisine sunulacak.

9 KASIM ESKİŞEHİR

Kasım ayındaki ilk belgesel gösterimi ve okur buluşması 9 Kasım Cumartesi günü Eskişehir’de olacak. BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve BirGün Muhabiri İsmail Arı’nın katılacağı etkinlik, saat 15.00’te Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da başlayacak.

10 KASIM LONDRA

Bir Düş’ün 10 Kasım Pazar günkü durağı ise İngiltere’nin başkenti Londra. Kentteki Westminster Üniversitesi’nin Cavendish Kampüsü’nde yapılacak gösterime BirGün Yazarı Bülent Forta katılacak. Saat 13.00’te başlayacak etkinliğin moderatörlüğünü Kumru Başer üstlenecek.

17 KASIM KOCAELİ

17 Kasım Pazar günü Kocaeli’de gösterim yapılacak.

Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde saat 17.30’da gerçekleşecek gösterime, BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve BirGün Yazarı Timur Soykan katılacak.

21 KASIM DENİZLİ

Bir Düş, 21 Kasım Perşembe günü Denizli’nin yolunu tutacak. BirGün Politika Editörü Mehmet Emin Kurnaz ile BirGün Yazarı Ozan Gündoğdu’nun hazır bulunacağı etkinlik, Denizli Barosu Hizmet Binası Konferans Salonu’da gerçekleştirilecek ve saat 17.00’de başlayacak.

23 KASIM SANCAKTEPE

23 Kasım Cumartesi günü Bir Düş’ün gösterim adresi İstanbul’un Sancaktepe ilçesi olacak. Saat 19.00’da Sarıgazi Genco Erkal Kültür Salonu’ndaki gösterimin konukları Timur Soykan ve İsmail Arı.