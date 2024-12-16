Bir Düş, Burhaniye ve Ayvalık’ta BirGün okurlarıyla buluştu

BirGün’ün 20 yıllık serüvenini anlatan "Bir Düş" belgeseli, Türkiye’nin birçok ilinde BirGün okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Bir Düş, 15 Aralık Pazar günü Balıkesir’in ilçeleri Burhaniye ve Ayvalık’ta gösterildi. Olumsuz hava koşullarına rağmen belgesele yüksek ilgi gösterildi.

Burhaniye’de Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde ve ardından Ayvalık’ta Fabrika Ayvalık’ta yapılan gösterimlerin her birine 100’e yakın kişi katıldı.

BirGün yazarları Bülent Forta ve Berkant Gültekin’in katıldığı etkinliklerde hem BirGün’e hem de güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Berkant Gültekin, medyanın çoraklaştığı ortamda BirGün’ün sadece solun değil bir bütün olarak toplumun haber alma mecrasına dönüştüğünü dile getirdi. BirGün’ün dijital abonelik sistemi modelinin gazetenin yaşaması için kritik bir önemde olduğunun alını çizip okurları abone.birgun.net adresinden BirGün’e abone olmaya çağırdı.

Bülent Forta ise Türkiye ve Ortadoğu’da yeni bir siyasetin dizayn edildiğini ve buna karşılık verecek birleşik bir halk muhalefetinin örgütlenmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Doğru politik fikirlerin yaygınlaşmasının bu süreçte önemli olduğuna işaret eden Forta, BirGün’ün bu anlamda da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.