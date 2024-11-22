Bir Düş, Denizli'de izleyici ile buluştu

HABER MERKEZİ

BirGün gazetesinin 20. yaşında, geçmişten bugüne bağımsız medyanın güçlüklerle dolu ama bir o kadar da umut veren mücadelesini anlatan “Bir Düş” adlı belgesel Denizli’de izleyici ile buluştu.

BirGün Gazetesi okurları Denizli Barosu Hizmet Binasında gerçekleşen dayanışma gecesinde bir araya geldi. BirGün manşetlerinden oluşan fotoğraf sergisi ve kokteyl etkinliğiyle başlayan gece ‘Bir Düş’ belgeselinin gösterimiyle devam etti.

Etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, BES, Eğitim Sen, SES, Tüm Bel-Sen sendikalarının şube başkanları ve üyeleri, TMMOB temsilcileri, DİSK Genel İş, Tüm Emeklilerin Sendikası, Veli-Der, Denizli Kadın Platformu, Denizli Emekli ve Emekçiler Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Denizli Şubesi, EMEP, SOL Parti, TKP, TİP, Yeşil Sol Parti, Büyük Menderes İnisiyatifi temsilcileri ve çok sayıda BirGün okuru katıldı.

Yönetmenliğini Ümit Oktay Aymelek’in üstlendiği belgeselde, gazetenin kurucularından yazarlarına, dağıtıcılarından çalışanlarına kadar birçok ismin anlatımı yer alıyor. Özellikle BirGün gazetesinin toplumsal muhalefet ile olan bağı ve Türkiye’deki sosyal mücadelelere olan katkısı, belgeselin merkezinde yer alıyor.

"'PATRONSUZ GAZETE' ŞİARIYLA YOLA ÇIKTI"

Belgesel gösterimi öncesinde bir konuşma yapan BirGün Gazetesi Politika Editörü M. Emin Kurnaz, Denizli’de olduğu dönemde başlatılan abonelik kampanyasından bahsederek, "2011 yılında Denizli’de başlattığımız kampanyada çok sayıda abone yapmıştık. Öncelikle buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Binlerce kişinin katkısıyla kurulan bir gazete BirGün Gazetesi. ‘Patronsuz Gazete’ şiarıyla ve sadece halka hesap verme mottosuyla ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin siyasal kırılma noktalarında bir pozisyon almaya ve cephe oluşturmaya çalıştı. Siyasal İslamcılar 2002’de iktidara geldiklerinde AKP ve Fetullahçı çete ortaklığıyla, 2010’da referandum sürecinde devleti dönüştürmeye çalıştılar. BirGün Gazetesi bu dönemlerde doğru pozisyon almaya çalıştı, toplumsal muhalefeti örgütlemeye çalıştı hem de ideolojik olarak mücadele etmeye çalıştı" dedi.

BirGün Gazetesi Politika Editörü M. Emin Kurnaz

"MÜCADELEMİZ, AKP-CEMAAT ORTAKLIĞINI RAHATSIZ ETTİ"

2010 referandumunda yaşanan kırılmaya da değinen Kurnaz, “2010 referandumunda, ‘yetmez ama evet’ düşüncesi solun içine kadar sirayet etmişti. Bu liberal düşünceye karşı ‘hayır’ cephesini örgütlemek için elimizden geleni yapmıştık. Gazetenin asıl büyüme dönemi Gezi Direnişi döneminde ortaya çıktı. Türkiye’nin her yerinde yaratıcı eylemler yapıldı. Gazete de bunun tam ortasındaydı. Erdoğan ‘Yüzde elliyi zor tutuyoruz’ demişti. Biz de manşette ‘Biz de babaannemizi evde zor tutuyoruz’ demiştik. Yine Erdoğan, ‘Birileri düğmeye bastı’ demişti. Biz de ‘Kimse düğmeye basmadı sen bizim damarımıza bastın’ demiştik. Gezi Parkı’nda BirGün standı vardı. Emekten özgürlükten yana mücadelemiz o dönemki AKP-Cemaat ortaklığını rahatsız etmişti” ifadelerini kullandı.

Kurnaz son olarak BirGün yazar ve muhabirlerine açılan davalara ve kesilen cezalara değinerek mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

BirGün Yazarı Ozan Gündoğdu

"BİZ HALKIN EKONOMİ GÜNDEMİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

BirGün Yazarı Ozan Gündoğdu da gazeteye başlama hikayesini anlatarak başlattığı konuşmasında BirGün ekonomi sayfasıyla diğer gazeteler arasındaki farka dikkat çekti.

Gündoğdu, BirGün’de başladığı dönemde farkın kendisine şu sözlerle anlatıldığını aktardı: "Diğer gazeteler şunu ister; ‘otomobil haberleri yap ki otomobil reklamları gelsin.’ Örneğin, ‘konut haberleri yap ki gayrimenkul reklamları gelsin.’ Bunları yaparken de reklam çekecek şekilde yap. Farkettim ki gerçekten de hikaye bambaşkaydı. BirGün, ‘Biz halkın ekonomi gündemini takip edeceğiz.’ Dedi. Örneğin pazarda domates fiyatları buyken bu olmuş. Diğer medyada etkilenerek Televizyonlar da benzer haberler yapmaya başlar oldu. Zamanla BirGün Gazetesinin Türkiye’nin ekonomi gündemini değiştirdiğine şahit olduk. 20 yıldır BirGün Gazetesi patronsuz ama sahipsiz değil" diye konuştu.