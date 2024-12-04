"Bir Düş" Edirne'de izleyici ile buluşacak

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan Bir Düş belgeselinin gösterimleri devam ediyor. Bir Düş, bu kapsamda 5 Aralık Perşembe günü (yarın) Edirne'de BirGün okurlarıyla buluşacak.

Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek buluşmaya BirGün Web Koordinatörü Uğur Koç katılacak.

Edirne Belediyesi Kültür Merkezi Küçük Salon'daki belgesel gösterimi, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.