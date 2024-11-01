‘Bir Düş’ hafta sonu Antalya ve Alanya'da gösterilecek

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan ve ilk gösterimi 15 Ekim’de İstanbul’da yapılan Bir Düş belgeseli, hafta sonu Antalya izleyicisiyle buluşacak.

Kentteki belgesel gösterimi ve BirGün okur buluşmasının ilki, 2 Kasım’da Alanya’da olacak.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki (ALTSO) etkinlik 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da yapılacak.

Bir Düş, 3 Kasım Pazar günü ise Antalya merkezde gösterilecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ndeki gösterim saat 16.00’da başlayacak.

Etkinliklerin ikisine de BirGün Web Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin katılacak.