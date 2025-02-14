Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bir Düş, Hamburg ve Berlin’de gösterilecek

BirGün’ün 20 yıllık hikayesini anlatan Bir Düş belgeseli 14 Şubat’ta (bugün) Hamburg’da, 16 Şubat’ta Berlin’de BirGün okurlarıyla buluşacak. Etkinliklere BirGün yazarı Bülent Forta, BirGün TV Yayın Koordinatörü Emre Yıldırım ve Bir Düş’ün yönetmeni Ümit Oktay Aymelek katılacak.

Medya
  • 14.02.2025 14:23
  • Giriş: 14.02.2025 14:23
  • Güncelleme: 14.02.2025 14:25
Kaynak: Haber Merkezi
Bir Düş, Hamburg ve Berlin’de gösterilecek

BirGün’ün kuruluş sürecini ve 20 yıllık bağımsız gazetecilik serüvenini anlatan Bir Düş belgeseli, Avrupa’da da BirGün okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Almanya’nın Hamburg şehrinde Bir Düş belgesinin gösterimi ve okur buluşması, 14 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. BirGün Yazarı Bülent Forta, BirGün TV Yayın Koordinatörü Emre Yıldırım ve yönetmen Ümit Oktay Aymelek’in katılacağı etkinlik, Almanya saati ile 20.00’de SAAL’de başlayacak.

Bir Düş’ün 16 Şubat Pazar günkü durağı ise Almanya’nın başkenti Berlin olacak. Bavul Kafe’de yapılacak gösterime Bülent Forta ve Emre Yıldırım katılacak. Etkinlik Almanya saati ile 17.00’de başlayacak.

BirGün'e Abone Ol