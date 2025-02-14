Bir Düş, Hamburg ve Berlin’de gösterilecek

BirGün’ün kuruluş sürecini ve 20 yıllık bağımsız gazetecilik serüvenini anlatan Bir Düş belgeseli, Avrupa’da da BirGün okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Almanya’nın Hamburg şehrinde Bir Düş belgesinin gösterimi ve okur buluşması, 14 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. BirGün Yazarı Bülent Forta, BirGün TV Yayın Koordinatörü Emre Yıldırım ve yönetmen Ümit Oktay Aymelek’in katılacağı etkinlik, Almanya saati ile 20.00’de SAAL’de başlayacak.

Bir Düş’ün 16 Şubat Pazar günkü durağı ise Almanya’nın başkenti Berlin olacak. Bavul Kafe’de yapılacak gösterime Bülent Forta ve Emre Yıldırım katılacak. Etkinlik Almanya saati ile 17.00’de başlayacak.