Bir Düş izleyiciyle buluştu

BirGün’ün kuruluş sürecini ve 20 yıllık bağımsız gazetecilik serüvenini anlatan Bir Düş belgeseli, BirGün okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Bir Düş, bu kapsamda İstanbul, İzmir, Çanakkale, Lüleburgaz, Aydın ve Uşak’ta BirGün okurlarıyla buluştu. İstanbul Üsküdar’daki Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde yapılan belgesel gösterimi çok sayıda okurun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından BirGün Web Koordinatörü Uğur Koç ile söyleşi yapıldı.

Koç, “BirGün sadece bir gazete değil. Gençlerin, emekçilerin sesini gazetemize taşıyoruz. Yazdıklarımız dijital kanalların da etkin kullanılmasıyla her gün en az 500 bin insana ulaşıyor” diye konuştu. Lüleburgaz Kadınlar Akademisi Türkan Saylan Salonu’nda yapılan belgesel gösterimi BirGün TV Koordinatörü Emre Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu’nda yapılan belgesel gösterimi BirGün Yazarı Hayri Kozanoğlu ile BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın’ın katıldığı söyleşiyle devam etti. Bir Düş belgeseli, Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve BirGün Yazarı Barış İnce’nin katılımıyla gerçekleştirdi.

ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Bir Düş belgeselinin Uşak Atatürk Kültür Merkezi 2 No’lu Salon’da yapılan gösterimine BirGün Yazarı Zeynep Altıok Akatlı ve BirGün Muhabiri İsmail Arı katıldı.

TAZMİNAT İSTEDİKLERİ TÜM HABERLER BELGELİ

Arı, “İktidar muhalif basını ve gazetemizi köşeye sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor. Rekor düzeyde tazminat istedikleri haberlerimizin tamamı belgeli ve gerçek” dedi. Aydın Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Bir Düş belgeselinin gösterimi İbrahim Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Ümit Oktay Aymelek’in üstlendiği yapım, bugün Ayvalık ve Burhaniye’de BirGün okurlarıyla buluşacak.