Bir Düş, Karadeniz turuna çıkıyor: Dört yerde gösterilecek

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan Bir Düş belgeselinin gösterimleri devam ediyor.

Bir Düş, 22 Kasım’da ayrıca 3 gün sürecek Karadeniz turuna çıkacak. Bu kapsamda Trabzon, Artvin merkez, Hopa ve Rize’de okur buluşmaları ve gösterimler gerçekleştirilecek.

Trabzon’daki etkinlik 22 Kasım Cuma günü saat 18.00’de Ortahisar Çok Amaçlı Kültür Salonu’nda; Artvin merkezdeki etkinlik 23 Kasım Cumartesi saat 13.00'te Artvin Barosu Sosyal Tesisleri'nde, Hopa’daki etkinlik aynı gün saat 18.00’de Hopa Ticaret Odası Atatürk Konferans Salonu’nda; Rize’deki etkinlik ise 24 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Pazar Belediyesi Toplantı Salonu'da yapılacak.

Üç etkinliğine de BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ile BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir katılacak.

Trabzon'daki gösterime Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Hopa gösterimine ise Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan katılacak.