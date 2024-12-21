Bir Düş, Kartal’da BirGün okurlarıyla buluştu

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik serüvenini anlatan Bir Düş belgeseli, BirGün yazarları Alper Taş ve Berkant Gültekin’in katılımıyla İstanbul’un Kartal ilçesinde gösterildi.

BirGün’ün kuruluşunu ve 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan Bir Düş belgeseli, Türkiye’nin farklı noktalarında BirGün okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Bir Düş’ün gösterildiği adreslerden biri de İstanbul’un Kartal ilçesi oldu. Belgesel dün burada BirGün yazarları Alper Taş ve Berkant Gültekin’in katıldığı okur buluşmasında izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe yoğun ilgi gösteren BirGün okurları, duygu dolu anlar yaşadı.

Gösterim sonrası konuşan Taş ve Gültekin, gazetenin başarılı yolculuğuna devam edebilmesi için tüm BirGün okurlarını abone.birgun.net adresinden BirGün’e dijital abone olmaya çağırdı.

Etkinliğin bitiminde sahnede toplu fotoğraf çektirildi.