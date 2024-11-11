Bir Düş, Londra ve Eskişehir'de gösterildi

Haber Merkezi

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan Bir Düş belgeseli, İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Eskişehir'de izleyicisiyle buluştu. Londra'da dün moderatörlüğünü Kumru Başer'in yaptığı etkinlikte BirGün yazarı Bülent Forta da yer aldı.

Forta, "Türkiye'de yaklaşık 2002 yılından beri siyasal islamcı bir rejim var ve bunun en büyük dönüşüm sağladığı alanlardan biri medya. Bu medya düzeni yıkıla yıkıla yandaş medyanın tüm alanı kapladığı bir durum ortaya çıktı. BirGün muhalif dediklerimizden daha aykırı bir noktada. BirGün çok fazla kırılma noktası yaşadı. Burada durduğumuz yer fikri, gazeteyi nereye taşıyacağımıza dair bir ipucu sunuyor" diye konuştu.

Eskişehir'de önceki gün gerçekleştirilen gösterime ise BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve BirGün muhabiri İsmail Arı katıldı. Aydın, ülkedeki son gelişmeleri hatırlatarak baskıcı rejime karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.