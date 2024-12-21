Bir Düş, Samsun ve Giresun’da seyirciyle buluştu

HABER MERKEZİ

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik serüvenini anlatan "Bir Düş" belgeseli, Samsun ve Giresun’da seyirciyle buluştu.

Bir Düş belgeselinin Giresun ve Samsun’daki gösterimleri BirGün yazarı Feray Aytekin Aydoğan’ın katılımıyla Giresun Belediyesi Halk Akademisi Salonu ve Atakum Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gösterim sonrası konuşma yapan Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:

"BirGün’ün hikayesi; emekçilerin, kadınların, gençlerin bir araya geldiğinde umudu ne denli güçlü örgütleyebileceğinin hikayesidir. BirGün’ün hikayesi; memleketten, emekten, laiklikten, eşitlikten, özgürlükten, kamusallıktan, barıştan yana taraf olmanın hikayesidir. BirGün’ün hikayesi kişilere, kurtarıcılara geleceğini havale eden değil birlikte, kolektif emeğin, mücadelenin, birleşik mücadeleyi örmenin hikayesidir. BirGün’ ün hikayesi antiemperyalizme, sınıfın, emeğin mücadelesine, laikliğe, kamusal haklarımıza bizi biz yapan ilkelere, değerlere sahip çıkmanın hikayesidir. BirGün tek adam rejimine karşı duruşun kesintisiz mücadelemizin hikayesidir."