‘Bir Düş’ Söke’de gösterildi

BirGün gazetesinin 20 yıllık hikayesini ele alan “Bir Düş” belgeseli, Aydın’ın Söke ilçesinde BirGün okurlarıyla buluştu. BirGün gazetesinin tarihini ve zorluklarla fakat umut dolu mücadelesini konu alan belgeselin gösterimi, Söke Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Belgesel, izleyicileri hem gülümsetti hem de dünden bugüne tarihiyle duygulandırdı.

Belgesel gösteriminde okurlarla bir araya gelen BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, “Büyük gazeteler, dergiler, televizyon şirketleri ve ajanslar, sermayenin yatırım yaptığı alanlara dönüştü. Sermayenin doğrudan yatırım yaptığı bir yapı oluşturuldu ve medya bu yapı tarafından ele geçirildi. Bu durum, dünya genelindeki bilginin dolaşımını tamamen bu şirketlerin kontrolüne bıraktı. Dolayısıyla bütün bilgi, kapitalist şirketlerin çıkarlarının prizmasından geçerek topluma aktarılıyor. Öte yandan, yıllardır dünyada ezilen, sömürülen ve yok sayılan çevrelerin sorunları bu medya kanallarında bir kare bile yer bulamıyor. Onların duygu ve düşünceleri hiçbir şekilde ifade edilmiyor. BirGün’ün çıkış noktası tam da burasıdır; medyanın mülkiyet yapısına bir itirazdır” diye konuştu.

Bugün, medyanın “beşli çete” diye adlandırılan yapıların elinde olduğunu ve böyle bir ortamda, toplumun sorunlarını ifade edecek bir medya alanı kalmadığını vurgulayan Aydın, şunları söyledi: “Biz tam da bu noktadan hareketle, ezilenlerin, sömürülenlerin, kadınların, gençlerin, çevrecilerin ve hayvanseverlerin sesini duyurabilecek bir medya alanı oluşturmayı hedefledik. Bunun tarihsel örnekleri de vardı. Örneğin, 1980’lerdeki Demokrat Gazetesi bu anlayışla kurulmuştu, bu başarı örneklerinden cesaret alarak bu süreci başlattık. Kuşkusuz birçok krizle karşılaştık, hala da yaşıyoruz. Ancak bu gazete herhangi bir patron gazetesi olmadığı için doğrudan okurların desteğiyle ayakta kalmayı başardı. Bu desteği bugün düzenlediğimiz toplantılarda da açıkça görüyoruz. Bizi, özellikle gazeteyi çıkaran muhabirler, yazarlar ve çalışanları motive eden şey de budur. Zor koşullara rağmen bu işi sürdürmelerinin temel nedeni budur.”

"EMEKÇİDEN YANAYIZ"

Öte yandan gazeteciliği, tarafsız ve sadece haber aktaran bir iş olarak gören anlayışı da reddettiklerini aktaran Aydın, “Biz tarafsız değiliz, taraflıyız. Ezilen emekçilerden yanayız. Haberleri onların çıkarları doğrultusunda analiz ederek sunarız. Ama bunu yaparken objektifiz; haberin tüm dayanaklarını ve koşullarını ortaya koyarız. Bu, BirGün’ü diğer gazetelerden ayıran önemli bir noktadır” dedi.

"GERÇEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Gazetelerin aynı zamanda bir tarih bilinci oluşturduğuna dikkat çeken Aydın, son olarak şunları söyledi: “Bugünkü dünya düzeninde, emperyalizmin krizi ve savaşı sürekli gündemdeyken, gerçeğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Gerçek, bizim en büyük silahımızdır. Onu insanlara aktarmak en büyük devrimci görevimizdir. Eğer bunu başaramazsak, karşı tarafın gerçekmiş gibi sunduğu bilgileri istemeden de olsa kabul etmek zorunda kalırız. Bizim görevimiz, bu bilgileri deşifre etmek, doğruyu anlatmak ve gerçeği ortaya koymaktır. Gerçek devrimcidir. Bunu insanlarla paylaştığımız sürece, bu görevimizi yerine getirmiş olacağız. BirGün gazetesi de bu misyonu layıkıyla sürdürüyor ve sürdürecek.”