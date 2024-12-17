Bir Düş’ün yolculuğu sürüyor

Haber Merkezi

BirGün’ün 20 yıllık hikayesini anlatan Bir Düş belgeselinin gösterimi Burhaniye, Ayvalık, Lüleburgaz ve Çanakkale’de gerçekleştirildi. Burhaniye’de Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde ve Ayvalık’ta Fabrika Ayvalık’ta yapılan gösterimlere BirGün yazarları Bülent Forta ve Berkant Gültekin katıldı.

Forta, Türkiye ve Ortadoğu’da yeni bir siyasetin dizayn edildiğini, buna karşılık verecek birleşik bir halk muhalefetinin örgütlenmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu, bu noktada BirGün’ün kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Gültekin, BirGün’ün sadece solun değil tüm toplumun haber alma mecrasına dönüştüğünü dile getirdi. BirGün’ün dijital abonelik sistemi modelinin gazetenin yaşaması için önemli olduğunun altını çizen Gültekin, okurları abone.birgun.net adresinden abone olmaya çağırdı.

Lüleburgaz Kadınlar Akademisi Türkan Saylan Salonu’nda yapılan belgesel gösterimi BirGün TV Koordinatörü Emre Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldırım konuşmasında, "BirGün’ün gerçek sahipleri, desteklerini her an hissettiğimiz örgütlü okurlarıdır. Önümüzdeki yıllarda da bu destekten aldığımız güçle BirGün’ü daha etkili bir yayın haline getireceğiz" dedi.

Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu’nda yapılan belgesel gösterimine BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve BirGün yazarı Prof. Hayri Kozanoğlu katıldı. Aydın, "AKP karanlığına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve geleceğimizi korumaya çalıştık. Son sözü de tarih söyleyecek" diye konuştu. Kozanoğlu, "Türkiye’nin en zor yıllarında çok önemli bir görev yükseldi. Ben de ilk günden bu yana yazmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.