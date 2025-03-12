Bir elinde havuç diğer elinde sopa

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Moskova ile teması devam ederken Ukrayna ve Amerikalı yetkililer savaşın seyrini masaya yatırmak için Suudi Arabistan’da bir araya geldi. Kiev’in Moskova’ya düzenlediği en büyük insansız hava aracı saldırısından saatler sonra gerçekleşen Cidde’deki görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Veliaht Prens, ülkesinin Ukrayna’daki krizin çözülmesi ve barışa ulaşılmasını amaçlayan tüm uluslararası çaba ve çalışmaları desteklediğini belirtti.

ZELENSKİ ÖZÜR DİLEDİ

Zelenski, görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın pozisyonunun yapıcı olacağını vurguladı. Veliaht Prens Selman ile olumlu toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenski, görüşmede, savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması ile ilgili konular hakkında konuştuklarını dile getirdi. Zelenski, "Özellikle tutukluların serbest bırakılması ve çocuklarımızın geri dönmesi konusunu vurguladım. Bu, diplomatik çabalara güven oluşturmada önemli bir adım olabilir. Suudi Arabistan diplomasi açısından çok önemli bir platform sunuyor, bunu takdir ediyoruz" dedi.

Görüşme öncesi Zelenski, geçen günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te yaptığı görüşmenin esnasında yaşanan tartışmadan dolayı mektupla Trump’tan özür diledi. Ukraynalı lider, hava ve denizde bir ateşkes önererek Trump’ın savaşı hızla sona erdirme hedefini desteklediğinin altını çizdi. Zelenski, bir an önce barışın sağlanmasını desteklediğini belirtti.

ABD’DEN KİEV’E BASKI

Washington, başından bu yana Kiev’in en büyük destekçisi ancak Trump’ın gelişiyle askeri yardımları durdurdu ve istihbarat paylaşımını askıya aldı.

Rubio, görüşmelerin Ukrayna’nın ne tür tavizler vermeye hazır olduğunu anlamak için önemli olduğunu belirtti. Rubio, Ukrayna’nın Rusya kontrolündeki topraklarından taviz vermek zorunda kalacağı yorumunu yaptı. Moskova ile gelecekte yapılacak görüşmelerde Rusya’nın neleri kabul etmeye istekli olduğunun belirlenmesinin zorunlu olacağını ifade eden Rubio, "Gerçekten ne kadar uzakta olduklarını bilmiyoruz" dedi.

İHA İLE MOSKOVA’YI VURDU

Ukrayna ile ABD arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak görüşmeler öncesinde, Rusya Ukrayna’nın "yoğun" hava saldırılarının hedefi oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna’ya ait 337 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi. Bakanlık, İHA’ların 91’inin başkent Moskova ve civarında, 126’sının ise Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde vurulduğunu duyurdu.

Saldırı sonucu en az 2 kişi öldü, Moskova’daki havalimanlarının kapatılmasına ve uçuşların yönlendirilmesine yol açtı. Bu esnada Rusya da, Ukrayna’nın işgal ettiği Kursk bölgesinde büyük atılımlar yaptığını duyurdu.