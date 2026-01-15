Bir emekli, hayatta kalma mücadelesini anlattı: "Yarısını öğlen yiyeceğim"

İzmir’de yaşayan 76 yaşındaki emekli yurttaş, artan hayat pahalılığı ve düşük emekli aylıkları karşısında "Evden getiriyorum, yarısını da öğleyin yiyeceğim, ekmek peynir. Dördüncü katta 1+1 tuvalet, banyo, mutfak üçü bir arada. 20 bin lira kira veriyorum" dedi.

AKP iktidarının yarattığı ve günden güne derinleşen ekonomik kriz, milyonlarca emekliyi açlık, yoksulluk ve hayat pahalılığıyla karşı karşıya bıraktı. İktidarın seçim dönemlerinde yüksek vaatlerle oy istediği emekliler, açlık ve yoksulluk sınırının altında aylıklarla yaşamaya çalışıyor.

Emeklilerin yaşadığı bu tablo, ülkede derinleşen ekonomik krizin ve sosyal yıkımın geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu. Bir ömür çalıştıktan sonra yoksulluğa mahkûm edilen milyonlar için emeklilik, artık dinlenme değil hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyor.

Emekli aylığının düşük bırakılması yurdun birçok noktasında eylemlerle protesto edilirken İzmirli 76 yaşındaki yurttaşın yaşadıkları emeklilerin mücadelesini gözler önüne serdi.

ANKA'ya konuşan yurttaş, aldığı emekli maaşının neredeyse tamamını kiraya verdiğini belirterek "İçimden ağlamak geliyor" sözleriye isyan etti.

GEÇİNEMEMEK 'DAYATILIYOR'

22 bin 600 lira emekli aylığı aldığını söyleyen yurttaş, dördüncü kattaki 1+1 evine 20 bin lira kira ödediğini ifade etti. Emekli yurttaş, "Tuvalet, banyo, mutfak üçü bir arada. Ekmek, peynir. Onu da evden getiriyorum, yarısını öğlen yiyeceğim" dedi.

"Nasıl geçineceğim?" diye soran yurttaş, "Gasp mı yapalım, soygun mu yapalım, esrar, eroin mi satalım?" sözleriyle içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.

Yaşı nedeniyle çalışmasının mümkün olmadığını belirten yurttaş, şunları söyledi:

"Ne yapalım ben girmişim 76 yaşına. Nasıl çalışacağım? Halkbankası’nda veznedarlık yaptım. Sarı 5 kuruş, 10 kuruşları saydım, 25 kuruşları. En büyük paramız 10 liraydı. Şimdi 200 lira, 200 liraya çorba vermiyorlar zaten cebimde 200 lira yok."